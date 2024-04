In Francia: la stella dell'NRJ Manu Levy è stata nominata alla Corte industriale

Quattro ex colleghi di Manu Levy, il presentatore di NRJ, lo hanno portato davanti al tribunale del lavoro con l'accusa di “molestie morali”, cosa che lui contesta, lo abbiamo appreso martedì da diverse parti, confermando le informazioni ricevute da… lancio.

Inoltre, Valentin Chevalier e Isabelle Giami chiedono all'NRJ di “riclassificare (il loro contratto) in contratto a tempo indeterminato, e Aude Freneau chiede loro di ricordare loro il lavoro aggiuntivo”, ha detto il loro avvocato, Pierre Vignale.

L'avvocato, che rappresenta anche Pauline Borja, ha detto che l'udienza è stata fissata per il 16 settembre. Tutti criticano Levy, che è al timone del programma radiofonico mattutino dal 2011, per il “controllo estremo” e l’“enorme carico di lavoro”, secondo Vignal.

Il conduttore del programma “Manu dans le 6-10”, dal canto suo, “confuta categoricamente tutti i fatti che lui (inonda)”. “In 13 stagioni all'NRJ, non ho mai saputo di lamentele nei miei confronti. Negli ultimi 10 anni, Valentin Chevalier è rimasto per 8 anni e Isabelle Giami per 5 anni. Agenzia di stampa francese. Gael Sanker, vicedirettore dei media musicali presso NRJ Group, ha criticato “l'immagine nera caricaturale e fuorviante” disegnata.