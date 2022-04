Esperienza Mauvaise: Caroline harcelée depuis son passage dans «Mariés au premier regard»

La jeune femme est régulièrement insultée sur le Net depuis la diffusion de son mariage avec Axel dans le program de M6.

Caroline, 29 anni, a souffert de son passage dans l’émission. Lionel Guericolas/Agence 1827/M6

Su s’en souvient, le passage de Caroline dans «Mariés au premier concern», debutto avril 2022, avait fait des vagues. Gli spettatori di M6 avaient alors violemment critiqué le comportement et les exigences de la Française de 29 ans envers son mari, Axel, qui avait par ailleurs taclé la production pour l’avoir fait passer pour un ermite.

Plus de trois semaines après la diffusion du mariage du couple devant les caméras, Caroline a confié qu’elle était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. «Ce n’est jamais agréable de recevoir des message de haine toute la journée. C’est envers moi, mes amis, ma mère, on est tous détestés», a raconté cette maman d’un garçon de 3 ans et demi à l’ebdomadario «Alpi e Midi».

«J’allais forcement me faire insulter et ils le savaient très bien»

Elle ajouté que sa santé mentale avait pâti des message de ses haters: «J’ai pensé à supprimer les réseaux au moment où je n’allais vraiment pas bien et où je n’arrivais mêmon plus à m’occuper correctsement . Tout ça m’a rendue folle parce que j’ai réalisé qu’à cause de cette émission, j’étais déprimée, alors que je ne l’avais jamais été». Selon elle, elle a réussi à faire face grâce à sa force de caractère. «Je sais ce que je vaux, donc ça ne m’a pas trop déroutée. En revanche, si ça avait été quelqu’un de plus fragile, de moins bien entouré, ça aurait pu virer au drame», at-elle encore estimé.

Caroline a asserté que la production de l’émission connaissait pertinemment les conséquences d’un mariage raté comme le sien et celui d’Alex: «J’en veux aux expert dans le sens où, en me mettant avec quelqu’un quine rispetto pas mes critères physiques et psychologiques, je n’allais pas tumber amoureuse. J’allais forcément me faire insulter et ils le savaient très bien. Ils savent que si un des deux conjoints ne tombe pas amoureux, il se fait lyncher parce que les téléspectateurs s’attendent à l’amour”. Et de concludere que si c’était à refaire, elle ne referait pas «Mariés au premier concern».

