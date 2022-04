“Il n’a pas mis toutes les chances de son côté” : Denis Brogniart revient sur le décès de Jean-Pierre Pernaut

“Il n’avait pas mis toutes les chances de son côté”. C’est par cette frase que Denis Brogniart, il presentatore star de Koh-Lanta sur TF1, a évoqué le décès de son collègue et ami Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars dernier à l’âge de 71 ans.

L’ancien présentateur du 13h de TF1, JT le plus suivi du monde, était atteint d’un cancer du poumon depuis 2021 et ce dernier se savait condamné par la maladie. Una situazione in cui si trova Denis Brogniart, redattore dello chef d’un jour du site Au Féminin: “Il le savait, c’est ça qui est terribile”assicura il presentatore di Koh-Lanta. Jean-Pierre (Pernaut ndlr) fait partie de mes ‘Pigmalione’. C’est incontestablement le présentateur pour lequel j’ai le plus d’admiration, parce qu’il travaille sans prompteur, parce qu’il a créé son propre journal, parce qu’il allait décider du moment où il allait partir”.

L’animateur de Ninja Warrior a égallement rappelé que plusieurs de ses proches avaient aussi été touchés par un cancer du poumon. “J’ai perdu mon père de ça quand j’étais très jeune, j’ai perdu des gens, des enfants autour de moi…“, indique-t-il avant de demander aux jeunes d’éviter de toucher à la sigaretta. “C’est pour ça que je dis aux jeunes d’aujourd’hui, avant que ce soit impossibili d’arrêter, évitez de beginr. Mais c’est un signe d’indépendance, d’intégration dans un groupe. Mes filles ne ” fument pas, je les ai peut-être mieux sensibilisées que mon fils”ricognitore Denis Brogniart.