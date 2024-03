Meno errori in qualifica? L'arbitraggio formalizza un importante cambiamento nella tecnologia VAR! – Tutto il calcio

La cosa era nell'aria ma non è stata ancora annunciata ufficialmente, e mercoledì si è tenuta una conferenza stampa al riguardo da Toby. C’è un grande cambiamento in arrivo nella tecnologia VAR.

Questa è stata una delle caratteristiche più controverse del VAR. Alla fine di ogni settimana, gli arbitri erano assistiti da un team di diversi assistenti video in diretta da Toby's, un team nominato ogni settimana dalla direzione arbitrale contemporaneamente agli arbitri sul campo.

Molti hanno sottolineato che questa rotazione permanente significa che non esiste alcun meccanismo tra gli arbitri e i loro assistenti. Ma anche il fatto che il video assist fosse un campo a sé stante, non poteva essere paragonato al lavoro dell'arbitro principale. Pertanto, secondo alcuni osservatori, era incomprensibile non nominare arbitri appositamente formati.

Il Belgio ha deciso di rispondere. L'informazione circola dietro le quinte da settimane ed è stata confermata mercoledì in una conferenza stampa al Toby's. IL scorso ora. Dalle qualificazioni in poi, assistenti appositamente formati nell'analisi VAR saranno responsabili dell'analisi video della partita.

Il dipartimento arbitrale spiega che questi assistenti saranno formati per comprendere meglio come funziona il VAR e come pensano gli arbitri sul campo.

Sarà inoltre garantito, per quanto possibile, che gli stessi arbitri di campo siano collegati agli stessi assistenti video per lavorare sull'automazione della squadra.