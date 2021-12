Melania Trump lancia a NFT: “Orgogliosa di questo nuovo progetto”

“Sono orgogliosa di questo nuovo progetto NFT che incarna la sua passione per le arti e sosterrà il suo impegno a lavorare per i bambini”, ha dichiarato la moglie di Donald Trump in un comunicato stampa.

Solo “una parte dei profitti”, una parte non specificata del comunicato stampa, andrà a progetti per aiutare i bambini nelle case, con l’obiettivo di inserirli nella programmazione dei computer.

Quest’opera digitale, accompagnata da un messaggio audio di “Pace” dell’ex First Lady degli Stati Uniti, sarà disponibile per la vendita fino al 31 dicembre 2021 al prezzo di 1 SOL, una criptovaluta scambiata per circa $ 185 a circa 10 :00 AM (3:00 PM GMT). ) Giovedì, secondo lo specialista coinbase.com.

L’acquerello “Melania’s Vision” è stato prodotto dall’artista francese Marc-Antoine Colonne, un illustratore di moda che, secondo il suo sito web, ha collaborato con riviste come Vogue, Vanity Fair o ELLE.

“Seeing + Melanias è un acquerello mozzafiato di Marc Antoine Colon che raffigura gli occhi blu cobalto della signora Trump, fornendo al collezionista un amuleto che ispira”.

Gli NFT (per “token non sostituibili”) sono certificati di autenticità legati a un oggetto virtuale che li rende unici. Quasi sconosciuti un anno fa, rappresentano per alcuni la nuova gallina dalle uova d’oro nel mercato dell’arte contemporanea.

L’ex first lady ha annunciato che offrirà NFT “a intervalli regolari” sulla sua piattaforma e osserva che un’asta si svolgerà nel gennaio 2022, quando i collezionisti potranno reperire un sacco di lavoro digitale, lavoro fisico e un “uno accessorio unico.”

Le vendite avverranno su una piattaforma supportata dal social network Parler, popolare tra i conservatori, e verranno interrotte brevemente offline dopo l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio di Washington da parte dei sostenitori di Donald Trump.