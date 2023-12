Meglio per la salute? Il parere del nutrizionista

Le friggitrici ad aria sono di gran moda, ma sono davvero meno unte e quindi fanno meglio alla salute? Questo ci dà il permesso di mangiare patatine fritte più spesso?

indice

Va di moda: Friggitrice ad aria calda Il tipo “Airfryer” è ovunque. È impossibile non vederlo senza voler cedere alla tentazione Mangia meno patatine fritte grasse COSÌ Meno dannoso per la salute E la calligrafia. Ma cos'è veramente?

Tradizionalmente, la frittura è un metodo di cottura che prevede l'immersione del cibo in una grande quantità di grasso caldo, solitamente olio vegetale. “Friggitrici senza olio come Friggitrici ad ariacombinando due tecnologie: Circolazione dell'aria calda e cottura a convezione, spiega Charles Bromhold, un dietista registrato specializzato in comportamento alimentare. La friggitrice riscalderà l'aria al suo interno, facendola circolare attorno al cibo. Aggiungendo Una piccola quantità di olio Per questo l'aria calda che circola ad alta velocità, crea questoConsistenza croccante quasi come la fritturaSenza la necessità di una grande quantità di olio“.

Patatine fritte con il 30% di grassi in meno?

Dato il processo tecnologico, È necessariamente meno grasso, Poiché la frittura tradizionale richiede in media diversi litri di olio, contro ca Un cucchiaio di olio per la friggitrice ad aria. 'ALe patatine fritte preparate nella friggitrice ad aria sono meno unte, Il nostro interlocutore conferma. A cui può contribuire Regolazione del peso Se mangiamo spesso prodotti fritti. Ma vedere le calorie non è sufficiente per regolare la nostra assunzione di cibo“Le patatine fritte rimangono ad alto contenuto calorico a causa dell'amido della patata. L'ideale è quelloScegli patate fresche e preferisci le spezie naturali Con salse ipercaloriche.

100 grammi di patatine fritte cotte nella padella tradizionale contengono circa 285 calorie

100 grammi di patatine fritte cotte nella “friggitrice ad aria” ca 30% meno ricchi in giro 200 calorie. Tutto dipende dalla quantità di olio aggiunto (da un cucchiaino a uno o anche due cucchiai di olio).

Meglio per la salute?

Cucinare in una friggitrice ad aria è… un po' meno dannoso, Da Mangiamo meno petrolio Dalla classica padella. “Ma gli oli per friggere sono spesso… Ricco di omega 6 e acidi grassi saturi, Grassi che oggi consumiamo in abbondanza, a scapito degli omega-3 (olio di colza, semi di lino, camelina, ecc.)”.Risponde il nutrizionista. Questo deve essere bilanciato con la frequenza del consumo e lo stile di vita associato. “Per chi mangia secondo un modello ispirato al Mediterraneo (colorato, prevalentemente vegetariano, comprendente una grande percentuale di frutta e verdura di stagione, cereali integrali freschi e spesso crudi, legumi, semi e noci), Che si muove quotidianamente Fa delle pause durante il giorno Regola lo stress O i suoi sentimenti spiacevoli Ogni tanto mangia le “classiche patatine fritte”. “Sarà meno dannoso per la sua salute.”.

Puoi mangiare troppe patatine fritte se le usi?

Può sembrare logico rispondere sì, secondo il nostro interlocutore. Ma in realtà no. Perché anche se nella friggitrice ad aria calda le patatine fritte sono meno unte, sono comunque legate alla produzione Acrilammide, Una molecola potenzialmente cancerogena Per l'uomo e chi Le autorità sanitarie europee raccomandano di limitare l’esposizione. Nel caso, Reazione di Maillard Si verifica tra gli zuccheri e le proteine ​​negli alimenti durante la cottura, come pane tostato, verdure grigliate o panna. Questo significa dorare il cibo Si verifica anche durante la cottura in una “friggitrice ad aria”.

La cottura in una “friggitrice ad aria” ridurrà la formazione di acrilammide

Secondo un recente studio, la formazione di acrilammide è inferiore in una “friggitrice ad aria” rispetto a una friggitrice tradizionale.Tuttavia Questo rimane un processo di cottura molto breve e intensoNon è quindi paragonabile alla cottura a vapore o all'ammollo, che preserva meglio le sostanze nutritive, soprattutto quelle sensibili al calore“. “Per quanto riguarda questo aspetto della reazione di Maillard, mi sembra che faccia bene alla sua salute Ridurre la frequenza dei consumi, Anche se, ancora una volta, tutto va soppesato con lo stile di vita”. L'esperto avverte.

Patatine fritte più gustose?

Nella “frittura classica” l'olio viene assorbito fino al 40%, a seconda del tipo di alimento. Ciò conferisce loro una grande appetibilità e un aspetto dorato Consistenza croccanteChe regala a chi lo mangia una sensazione di intenso piacere gustativo. Con la friggitrice ad aria La trama è diversa et al Potrebbe “deludere” alcuni utenti. “Spetta al consumatore impostare l'indicatore: se mangia spesso prodotti fritti (frittelle di zucchine, prodotti da forno, patatine fritte, involtini primavera, ecc.), Una “friggitrice ad aria” può essere un'alternativa interessante Per cuocere i cibi in modo uniforme e veloce Consistenza molto croccante. Se lo mangia ogni tanto e l'esperienza gustativa ha la precedenza su tutto il resto, probabilmente preferirà la versione classica“, conclude.

Grazie a Charles Bromhold, nutrizionista, specialista in comportamento alimentare e autore di “Le SAV de l'aliment” (1a edizione)