‘mattone nel ventre’ belgi limitato nel prezzo immobiliare | Economia

Diventare proprietario di una casa è importante o addirittura una priorità per otto belgi su 10, secondo l’Osservatorio “Belgi e immobili” della CBC, un sondaggio condotto lo scorso gennaio su 1.000 persone. Basti pensare che i mattoni non sono usciti dalla pancia dei belgi durante la crisi del Corona virus. Investire nel settore immobiliare è visto come un modo per “abitare” la propria casa (per il 30% degli intervistati), per assicurarsi una pensione (28%) o per investire i propri soldi (23%).