Come evitarli e non rovinarvi la vacanza

Visualizza riepilogo

Nascondi riepilogo



Le giornate soleggiate ci fanno vedere la vita dal lato positivo. Non bisogna però dimenticare di restare con i piedi per terra, perché le truffe estive esistono. Esplode soprattutto durante la stagione calda Targeting per i vacanzieri troppo sicuri di sé. Questi trucchi hanno molte facce. Quindi è meglio stare attenti per non rovinare la vostra vacanza.

Perché si parla di truffe in estate?

Le vacanze non avvengono allo stesso modo per tutti. Alcuni preferiscono il mare, altri aspirano a ritirarsi in campagna, altri ancora amano la montagna. Non importa dove vuoi essere,… Trucchi estivi Non risparmiarti.

Il termine “truffe estive” deriva in realtà da pratiche che si verificano solo durante le vacanze. Essi Sono disponibili in diversi tipi Che dovrai identificare per proteggerti.

I truffatori ti osservano e aspettano un tuo errore prima di poter attaccare. Questa situazione può sembrare ingiusta, perché d’estate sembra tutto bello. Le persone si ritrovano di più Tende a spendere Questo è ciò che amano i truffatori.

Possiede

Questi aiuti, che molti francesi non hanno ricevuto, quanto velocemente li richiedono



Variazioni sulle truffe estive

Le truffe estive condividono una stagione, ma assumono aspetti diversi. Prendono di mira anche persone diverse. Troviamo, ad esempio Truffa estiva italiana. Alcuni la chiamano anche truffa della gomma a terra.

Ecco come si svolge: i delinquenti forano uno o più pneumatici di un’auto presa a caso. Davanti a questa scena il proprietario non può che cambiare ruota ed entrano in scena due truffatori. Secondo i nostri colleghi di MissioneMentre uno finge di aiutare, l’altro si prende tutto.

È stata annunciata un’altra truffa estiva Scandalo irlandese. Questa volta la truffa estiva si svolge nelle aree di servizio autostradali dove qualcuno sembra avere difficoltà. Questo è il gancio.

La strategia utilizza lo stato d”animo estivo delle vittime che Si lasciano ingannare dai truffatori. Questi ultimi affermano di aver perso tutto e di faticare a tornare a casa.

Per simpatia, le persone ben intenzionate cadono nella loro trappola e possono perdere fino a 1.000 euro. I truffatori dicono che pagano Nessun bonifico bancario.

Possiede

Buone notizie, questo aiuto della CAF aumenterà e saranno i francesi a beneficiare di questo aumento



Altre forme di frode

Oltre a queste truffe estive che portano il nome del paese, esistono altre varianti. Piuttosto, usano ciò che cerchiamo in vacanza e In particolare, l’edilizia abitativa.

I criminali diffondono informazioni false Annunci attraenti Affidarsi all’intelligenza artificiale per nascondere le carenze dell’anno passato. Lo strumento cancella gli errori di ortografia precedenti e i gangster possono anche utilizzare bellissime illustrazioni.

Per ideare questa truffa estiva, si sono ispirati a pubblicità reali. Quando un vacanziere abbocca, gli chiedono di farlo acconto Per prenotare un alloggio per le vacanze.

Una volta lì, altre forme di frode possono ancora dilagare. A volte le persone ti dicono che ti servono Piatti locali o souvenir locali. Tuttavia, queste sono false affermazioni.

Andare in vacanza significa anche prepararsi a possibili infortuni e malattie e i truffatori ne approfittano. Lo sanno Carta vitale Diventa importante per i vacanzieri e crea aggiornamenti per questo.

Il loro obiettivo è ovviamente Ottenere dati personali Dalla vittima. Questo per estorcergli denaro alle sue spalle.

fonte : Missione