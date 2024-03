Matthew Kassovitz invita Saïd Taghmaoui a risolvere le loro divergenze sul ring: “Ti strapperò tutti i denti” | Cinema

Il regista e attore Matthew Kassovitz ha invitato il suo ex amico di La Haine, Saïd Taghmaoui, a risolvere le loro divergenze una volta per tutte sul ring, durante un incontro di boxe. “Ti farò saltare tutti i denti”, le ha detto davanti alla telecamera su Instagram.



Il videomessaggio di Matteo Kassovitz sabato scorso stupisce per la sua ferocia e determinazione. Il regista sembra deciso a salire sul ring per porre fine a un lungo e infruttuoso conflitto con il suo ex attore, Saïd Taghmaoui, famoso per il suo ruolo nel film “La Haine” (1995), che accusa di “raccontare storie”. ” Merda” e pronunciandogli “insulti” per “trent'anni”. “Verrà il momento in cui tutto questo dovrà finire. Ti vedo online, sui social media, sbavare sul film, sbavare sul progetto, sbavare su tutto. “Sei in questo film da trent'anni, e sono trent'anni che mi sputi in faccia e dici sciocchezze”, afferma.

“Non abbiamo ricevuto un solo euro!”

Nel 2021, Saïd Taghmaoui ha già annunciato che Mathieu Kassovitz continua a raccogliere i frutti del suo film “La Haine”, a differenza degli attori principali, ricorda Le Parisien: “Vuoi tenere tutto per te (…) Non abbiamo ricevuto un solo euro!”, ha denunciato in particolare, durante l'uscita della versione 4K del lungometraggio e nonostante la sua partecipazione alla scrittura del film. Dialoghi. Un apporto artistico che il regista smentisce categoricamente. READ Joachim e Marie dalla Danimarca si trasferiscono...

“Ti mostrerò una cosa”

Matthew Kassovitz ha detto sul suo account Instagram: “Per farti chiudere completamente la bocca sul film e sul fatto che hai scritto tu le sceneggiature, e che io sono un razzista… ti offrirò qualcosa: un incontro di boxe inglese”. . Vuole organizzare questo duello il prossimo settembre in modo da avere il tempo di prepararsi, mentre lui stesso è ancora fisicamente esausto a causa del recente grave incidente in moto.

“Ti strapperò tutti i denti.”

“Ti strappo tutti i denti… Anche la tua Gumina, tornerà nel suo box”, minaccia: “C'è tanta gente oggi che vuole picchiarti perché li hai insultati e non hai rispettato loro, e sarò felice di accontentarli (…) Ti amo, Saeed, so che hai bisogno di amore, ma prima ti darò un pugno in faccia”, aggiunge nel primo video. Sono stati pubblicati altri due libri pubblicato nel frattempo (vedi sotto).

Trovata pubblicitaria o stufo?

È difficile sapere se questa sia solo una trovata pubblicitaria per l'imminente uscita di Il musical “La Haine” alla fine dell'anno O se l'inimicizia tra i due uomini avesse già assunto tali dimensioni. In ogni caso, Saïd Taghmaoui non ha rilasciato alcuna risposta pubblica a questi attacchi verbali. Lui segue…



