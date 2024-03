La fine del film “Dune 2” è (molto) diversa dalla fine del romanzo, e questo è quello che dovrebbe essere

Warner Bros Warner Bros Zendaya interpreta Chaney in “Dune”

Cinema – Adattarsi fedelmente non significa necessariamente cambiare qualcosa. In Dune di sabbia: seconda parte, Denis Villeneuve dà vita alla seconda metà del primo romanzo di Frank Herbert, un capolavoro di fantascienza. Ma il regista canadese ha deciso di modificare parzialmente il finale, soprattutto quello di uno dei suoi personaggi principali: Chaney, un guerriero Fremen interpretato da Zendaya.

ATTENZIONE SPOILER: Se non avete ancora visto il lungometraggio, uscito nelle sale il 28 febbraio, non continuate a leggere.

Warner Bros Warner Bros Dune 3: Il Messia sarà il film finale della saga di Denis Villeneuve.

Nel film, Paul, interpretato da Timothée Chalamet, finisce per accettare il suo status di “Lingua invisibile”, una sorta di messia venerato e temuto dalla gente di Arrakis. Con l'aiuto dei Fremen, invase la città di Arachne, che gli Harkonnen avevano riconquistato con la forza dagli Atreides, e uccise il barone. Per assicurarsi il posto dell'Imperatore, Paul si offre di sposare la figlia dell'Imperatore, la principessa Irulan, interpretata da Florence Pugh. Tradita e profondamente ferita, Chani lascia con la forza Arachne e si prepara a cavalcare sul dorso di un gigantesco verme della sabbia.

Nel romanzo di Frank Herbert le cose non vanno così. Da un lato è la sorellina di Paul, Alia, di 4 anni, ad uccidere il barone Harkonnen. Ma soprattutto Chaney, che nel corso del romanzo si è mostrata più flessibile, accetta quasi senza batter ciglio la decisione di Paul di sposare un'altra donna. Lei rimane nel palazzo dopo la morte del loro primo figlio, assumendo il ruolo di favorita, mentre Irulan diventa sua moglie.

Denis Villeneuve si allontana dal romanzo Dune di sabbia

In questo sequel, Denis Villeneuve offre volentieri a Chaney il ruolo di una donna forte e di una figura dell'opposizione. In effetti, è una delle rare donne che non hanno accettato la profezia che dichiarava Paolo Salvatore. Lei è l'unica che ha dichiarato a gran voce di non condividere le sue convinzioni.

Quando quest'ultimo bevve il veleno azzurro e fu vicino alla morte, dopo averlo riportato tra i vivi, lei lo schiaffeggiò per mostrare la sua rabbia. Quando lui parla nella lingua Fremen per radunare le sue forze e posizionarsi come leader religioso e militare, lei non abbassa lo sguardo e vuole farlo ascoltare ragione.

Paul Atreides era e rimarrà un eroe del cinema Dune di sabbia, proprio come nel libro. Ma Denis Villeneuve aveva fatto capire fin dalla prima parte che avrebbe preso una direzione diversa rispetto al romanzo per quanto riguarda i personaggi femminili. ” È necessario per me incorporare più femminilità e femminismo in questa storia. Sono affascinata dalla stretta connessione tra femminilità, potere e posto delle donne nella società », ha detto nel 2021 a impero.

Pertanto, questa presunta scelta ha avuto conseguenze per i film già usciti, e avrà senza dubbio conseguenze per l'eventuale terza parte adattata dal romanzo. Messia delle Dune Che dovrebbe chiudere la saga cinematografica di Denis Villeneuve. È già difficile immaginare il personaggio di Zendaya, Chaney, che rimane obbediente a palazzo, preoccupato dall'unica questione di fornire un erede a Paul, come fa nel romanzo. Dopo la forte liberazione concessagli da Denis Villeneuve Dune di sabbia 2, il suo ruolo in un terzo film (ancora da confermare), dovrebbe rimanere lo stesso. Questa è una buona cosa.

Vedi anche su L'Huff Post :