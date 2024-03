Nuova denuncia per stupro contro il rapper Lumibal

Le indagini sono iniziate dopo una denuncia sporta nel 2020 da un conoscente del rapper, che lo accusava di averla violentata nel 2017 a New York.

La seconda donna ha presentato una denuncia alla fine del 2023, denunciando gli atti di stupro avvenuti nel 2018, avvenuti in Francia, secondo due fonti vicine al caso.

Un’altra fonte vicina al caso ha aggiunto che in entrambi i casi gli incidenti potrebbero essere avvenuti “a casa dei denuncianti”.

Lombal accusato di violenza sessuale: “Tutta l’industria musicale lo sa, non è più possibile”

Convocato martedì 27 febbraio, il 32enne fenomeno del rap francese, che conta tre milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma musicale Spotify, è stato posto in custodia di polizia presso la sede del 3° distretto della polizia giudiziaria di Parigi, prima di essere rilasciato. Il giorno dopo, secondo una fonte vicina al caso.

I suoi avvocati, Jacqueline Laffont e Julie Benedetti, hanno detto all'AFP: “Il nostro cliente non parlerà in questo momento, perché vuole permettere alla giustizia di lavorare in pace”. Ha confermato che è stato ascoltato a lungo ed è stato in grado di rispondere in modo accurato e di presentare gli elementi materiali cruciali.

Il suo avvocato ha stimato che “la classificazione penale dei presunti incidenti è ampiamente oggetto di dibattito”, sottolineando che “il proseguimento delle indagini consentirà di dimostrare la sua innocenza”.

All'inizio di agosto, dopo che l'indagine è stata rivelata alla stampa, il cantante ha parlato sul suo account Instagram. “Ho costretto qualcuno a fare qualcosa? No. C'era qualcosa di illegale? No. E non permetterò mai che venga detto”, ha scritto.

Il rapper si è esibito pochi giorni dopo all'Electronic Beaches Festival di Cannes (Alpi Marittime). Il Festival Cabaret Vert di Charleville-Mézières (Ardenne) ha invece annullato il suo concerto previsto per metà agosto, ritenendo che “un momento di ritiro e di silenzio (era necessario)” anche se la presunzione di innocenza è un “principio fondamentale .” .

Vero nome Antoine Valentinelli, l'artista ha iniziato la sua carriera nel 2010. Nel 2017, il suo album di debutto “Flip” lo ha reso una star. Il suo ultimo album, “Bad Order”, è stato pubblicato nel 2022.