“La vita è un dono”: Daniel Levy lancia la sua “prova” al microfono RTL

Dopo diversi anni di lotta contro il cancro al colon, Daniel Levy è morto sabato 7 agosto. Nel giugno 2021 è stato ospite di RTL Info “Avec Vous” per parlare del suo ultimo album “Grâce à toi”. Un album che ha scritto durante quello che ha chiamato “il suo calvario“.”Penso di non aver mai lavorato così tanto da quando ho attraversato la mia prova perché c’è una volontà di sopravvivere, di trascendere se stessi, di trascendere se stessi. In questi momenti ci riveliamo a noi stessi‘, confida a Olivier Schönigans.

Persino Daniel Levy considerava “questo calvario”, il suo cancro al colon un dono. “Questa è un’opportunità per poter rivelare veramente chi siamo, perché troviamo nuova forza nelle avversità.Felice di aver potuto produrre il suo album, sapeva che sarebbe stato in grado di salire di nuovo sul palco e ha anche usato la sua intervista per ringraziare i suoi fan belgi.Tutti i messaggi che ricevo mi fanno eccitare corte. Merci.“

Olivier Chauignans ha sottolineato la forza del suo carattere: “Sei fantastico. Accetteresti che ti etichettiamo un “esempio”?E lui ha risposto:Non lo so, ma se vuoi scusarmi, preferirei invece aggiungere le connotazioni filosofiche e spirituali. Volevo organizzare un banchetto per ringraziare tutti per il supporto, ma mi è stato detto ‘No, è il calvario che dovresti ringraziare.“Se si rende conto che la sua battaglia è stata difficile, ammette di non essersi mai sentito così vivo come quando stava cercando di sconfiggere la malattia”.Cercheremo nel profondo di noi stessi risorse incredibili.“

per lui, “la vita è un donoE dovresti essere in grado di valutare quanto sei fortunato.Il suo viaggio contro la malattia è presente anche nella sua canzone “Épreuve”.