Mathis Le Berry (Arkéa-B&B Hôtels) dopo la Milano-San Remo: “La gara che fa per me nei prossimi anni”

Dopo Milan-Sanremo: “Non so bene come siano andate le cose in attacco”

“Finalmente, contrariamente a quanto immaginavo, la giornata è passata velocemente. Ho cercato di lavorare il più possibile con Arno (Inizia) Per posizionarlo bene e fare in modo che non sia esposto a troppo vento. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte spostandoci in testa al gruppo per evitare che la fuga durasse troppo a lungo. Forse è per questo che la gara mi è sembrata velocissima. Ho fatto in modo che fosse una gara di altissimo livello. Sono felice di aver fatto il mio lavoro. L'unica cosa che non so veramente è come sono andate le cose nell'introduzione. Terminata l'opera si spostò ai piedi della Cipressa. È una corsa diversa dalla Corsa delle Fiandre ma richiede anch'essa grande concentrazione.