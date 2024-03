Susanne Schulting si è rotta la caviglia cadendo nella finale dei 1000 metri

Gli esami condotti in ospedale dopo la gara hanno rivelato che Susanne Schulting ha riportato una frattura al piede destro. Quest'ultima si è rialzata dalla caduta per disputare la “ripetizione” finale, ma si è arresa a metà gara ed è crollata piangendo in mezzo alla pista.

L'olandese ha criticato il suo ex compagno di allenamento, con il quale ha avuto una lunga relazione d'amicizia. Per lei, Han Desmet ha ricevuto una punizione giustificata. “Deve porsi domande sul modo in cui ha corso”, ha detto Susanne Schulting alla radio olandese NOS.