Matematica al mattino, cascate al pomeriggio nel programma della New Puy Du Fu High School

Braccia incrociate e gambe tese, gli studenti si gettano uno ad uno su un enorme cuscino pieno d’aria: è una lezione di acrobazie al Puy du Fou Académie, un liceo privato senza contratto che ha appena aperto i battenti dietro le quinte di Fendi Park .

Timéo spiega: “Al mattino abbiamo tutto a che fare con l’istruzione generale, quindi è matematica, francese e tutto il resto. E nel pomeriggio abbiamo opzioni. Secondo, sono combattimenti, balli, equitazione e teatro”, spiega Timéo Corby, uno dei 297 studenti che sono stati educati qui, dall’asilo al liceo.

“Scopriamo tutto sulle marce in combattimento e sugli attacchi”, racconta l’adolescente che ha barattato la sua severa cravatta rossoblu durante il suo corso di francese di poesia barocca con pantaloncini e finte spade di legno.

L’allenamento si svolge in un ambiente di battaglia navale, e non lontano da lì, altri compagni che fanno parte della prima classe di 42 studenti delle scuole superiori – dopo la scuola elementare aperta nel 2015 e l’università nel 2018 – stanno imparando a cavalcare.

Concentrandosi su cavalli bianchi con costumi impeccabili, non riescono quasi a sentire la musica epica che suona nel parco a tema, uno dei più trafficati della Francia, con 2,3 milioni di visitatori nel 2019.

“I nostri studenti sono integrati negli spettacoli del Puy du Fou, quindi questa è una grande opportunità per loro”, conferma François Rocher, Direttore della Fondazione, che ha iniziato in Vandea dopo aver amministrato le classi preparatorie per lo Stanislas College di Parigi.

– Uniforme obbligatoria –

L’istituto aconfessionale richiede camicie bianche e pantaloni blu scuro o gonne midi, e gli studenti iniziano ogni settimana con una cerimonia per alzare il colore: la bandiera francese e la bandiera del Puy de Faux.

“Vogliamo che i nostri studenti formino un’identità e un carattere sapendo da dove provengono culturalmente”, afferma il preside, per il quale questa scuola è “soprattutto uno strumento politico”.

In “Le Puy du Faux”, pubblicato a fine marzo, quattro storici hanno accusato il parco di utilizzare “vecchi cliché storici” per diffondere “messaggi politici molto distinti sulla destra”.

Durante le elezioni presidenziali, il candidato ha ricevuto Reconquête! Il primo, Eric Zemmour, ha sostenuto il fondatore del parco, Philippe de Villiers.

“Sono arrivato a scuola dopo il Puy du Faux, quindi ci sono polemiche, e come insegnante di storia ovviamente sono crollato e ho lavorato su questo”, Marc de Masia, un neo-nominato, si fa avanti e indossa il suo stemma con diamanti che adorna la pianta della scuola.

Afferma che il parco e la scuola sono “due entità diverse”, credendo che “se i bambini lasciassero i miei studi sapendo cosa pensavo ideologicamente e sapendo per cosa avrei votato, avrei commesso una cattiva condotta professionale”.

– ‘Non fuori campo’ –

“L’Accademia del Puy du Fou ha una nuova sede che le consente di aprire una scuola secondaria”, rileva l’amministrazione dell’Accademia di Nantes, spiegando che in Vandea lo 0,69% degli studenti delle classi prime e seconde viene educato in istituti privati ​​senza contratto .

“Siamo un istituto privato fuori contratto (…) per me chiaramente non è fuori portata”, afferma François Rocher, che afferma che prepara gli studenti al brevetto e al diploma di maturità desiderando che possano scegliere “ogni sorta di” orientamenti non Solo in ambito tecnico.

La scuola si trova in campagna ed è composta da bassi edifici rivestiti di mattoni rossi. Nell’atrio si trova un busto di Giovanna d’Arco.

“Quando vai al Puy du Fou, fai parte di una famiglia”, dice Maeva Léger, nella stessa classe di Timeo, che ha convinto i suoi genitori e il fratellino a trasferirsi dal Var per seguire questo corso atipico.

La retta è di 950 euro all’anno alla scuola primaria, 1950 alla scuola media e 2.400 alla scuola superiore. “Ciò che è costoso sono gli extra: la mensa, la famiglia ospitante, i viaggi imminenti e vedere la sua famiglia nel fine settimana”, Edith Fortin, una donna di Rennes, descrive il figlio di quarta elementare.