video. Helen Tarsi Cito: Un viaggio stimolante che si è interrotto bruscamente

La tragica perdita di Hélène Tarcy-Cyto, la cui carriera esemplare ha unito scienze farmaceutiche e imprenditorialità, ha scosso la comunità di Saint-Laurent-du-Maroni. La sua tragica morte lascia un vuoto enorme.

Incontra Hélène Tarcy Cito, il cui straordinario viaggio ci porta dalla Guyana a Strasburgo, per poi tornare alla sua città natale, Saint-Laurent-du-Maroni. Questa PharmD, che ha anche conseguito un master in piante, ecologia e ingegneria ambientale, ha unito il suo amore per la scienza e la natura con uno spirito imprenditoriale risolutamente concentrato sull'aiutare gli altri.

Emil Leiter originariamente indisse una marcia per Helen che riunisse circa 400 persone

© Eric Lione



Dopo un'esperienza arricchente in una farmacia della Francia continentale, Hélène ha deciso di tornare in Guyana, spinta da motivi familiari e dal desiderio di contribuire allo sviluppo della sua regione d'origine. In questo contesto ha creato la piattaforma “Non sono un numero”Un progetto nato da una grande esperienza personale. Questo sito web mira a fornire supporto e risorse a coloro, come lei, che stanno cercando di superare le sfide inerenti alla malattia o alla disabilità all'interno della propria famiglia. La realizzazione di questo progetto è il suo più grande orgoglio, che dimostra la sua capacità di trasformare le sfide in iniziative di solidarietà.

Per realizzare i suoi progetti, Helen fa affidamento su qualità che considera essenziali: chiarezza degli obiettivi, concentrazione e, soprattutto, perseveranza. Sottolinea l'importanza di mantenere la rotta, nonostante gli ostacoli, e rimanere concentrati sui propri obiettivi. È supportato dal suo entourage e da una rete di professionisti, per permettergli di delegare alcuni compiti per dedicarsi meglio alla sua missione.

Il Centro antincendio e di soccorso di Saint-Laurent-du-Maroni perde un vigile del fuoco volontario

© Eric Lione



Ha dato preziosi consigli ai futuri imprenditori, basandosi sulla sua esperienza: definire chiaramente le proprie motivazioni e obiettivi, fissare scadenze, acquisire o delegare le competenze necessarie e procedere passo dopo passo verso la realizzazione dei propri progetti. Il suo metodo riflette un approccio pratico e flessibile all'imprenditorialità.

Manifestazione di sostegno del Super U

© Eric Lione



Oltre al suo ruolo di farmacista e imprenditrice, Hélène si è arruolata come vigile del fuoco volontaria, segnando il suo ritorno a Saint-Laurent-du-Maroni non solo con la sua esperienza professionale ma anche con la sua dedizione alla sicurezza e al benessere. Dalla sua comunità. La sua scelta di prestare servizio come farmacista nei Vigili del Fuoco Volontari, piuttosto che unirsi direttamente alla caserma dei vigili del fuoco, riflette il suo desiderio di portare le sue competenze specifiche dove sono maggiormente necessarie.

La partecipazione di Helen Tarsi Seeto ad iniziative come la giornata “PluriElles” alla CCIG ha lasciato un segno indelebile in tutte le donne che ha incontrato

© Dott



Ingrid Madeleine, presidente della Camera di commercio e industria della Guyana a Saint-Laurent-du-Maroni, attesta il profondo impatto di Helen sulla comunità locale:

Helen era una donna meravigliosa, piena di energia e intraprendenza. Il suo coinvolgimento in iniziative come il PluriElles Day ha lasciato un segno indelebile in tutte le donne che ha incontrato. La sua morte rappresenta una perdita enorme per la nostra terra, sia a livello umano che professionale.

L'improvvisa scomparsa di Hélène Tarcy-Cyto priva la comunità di Saint-Laurent-du-Maroni e non solo di una figura ispiratrice e di una voce di speranza e cambiamento. La sua passione per la farmacia, l'impegno per l'ambiente, l'imprenditorialità sociale e la dedizione come vigile del fuoco volontario rimarranno impressi nei ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua visione, energia e progetti incompiuti ci ricordano l'importanza di ogni giorno e il potere dell'impegno al servizio degli altri.