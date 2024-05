Marcus Rashford, qualcuno che Gareth Southgate ha preferito lasciare da parte per gli Europei

Marcus Rashford è ancora nella squadra inglese. Il problema è che esiste solo in… Pubblicità della Marks & Spencer Per la loro collezione di abbigliamento ispirata a Euro 2024.

Il giocatore seguirà il torneo da remoto, dopo essere stato escluso dal gruppo dei trentatré annunciato da Gareth Southgate lo scorso 21 maggio. Ivan Toney, che è stato squalificato per otto mesi per aver piazzato 232 scommesse su partite di calcio (alcune relative al suo club, il Brentford), è uno dei fortunati.

Ivan Toney, 28 anni, due partite, zero gol in oltre mille minuti giocati in Premier League dal 17 febbraio, favorito su Marcus Rashford, 26 anni, diciassette gol e sessanta nazionali al suo attivo, e forse un esordio con il Manchester United contro il Manchester City La finale della FA Cup è questo pomeriggio.

Rashford non è mai stato indegno di essere selezionato

Marcus Rashford, che ha partecipato a tutte e tre le prossime qualificazioni agli Europei dei Lions, tranne le prime due – quando si è infortunato – e che è stato titolare nella decisiva partita per 3-1 contro l’Italia giocata lo scorso ottobre allo stadio di Wembley, ha partecipato e ha anche segnato il gol che ha permesso agli inglesi di approfittare di questo incontro.

Phil Foden e Marcus Rashford

. Non falliva mai, anzi, quando indossava la maglia che preferiva.

Nella stagione 2021-2022, al termine di un’altra stagione disastrosa con il Manchester United – cinque gol in 32 partite per i Red Devils – che Southgate aveva dimenticato durante la preparazione dell’Inghilterra ai Mondiali, ha risposto, presente nel D-Day, a guadagna il punto di finire come capocannoniere durante il torneo, davanti a Over Harry Kane, a pari merito con Bukayo Saka, ma ha segnato i suoi tre gol al ritmo di uno ogni 46 minuti trascorsi in campo. READ Matteo van der Pol e il traballante amore trasversale

.

Questo è stato tutto ieri. Niente di niente, o per sempre, dipende. Marcus Rashford non sarà in Germania, mentre Ivan Toney potrebbe esserci.

Tony, non Rashford.Tuttavia, Gareth Southgate ha la reputazione di mettere la lealtà al primo posto tra le qualità che cerca nei suoi giocatori e di mettere in pratica ciò che predica quando si tratta di fare le sue scelte. Pochi altri allenatori avrebbero mostrato tanta fiducia in Jordan Henderson come ha fatto per così tanto tempo, quando era chiaro che il centrocampista che avrebbe poi collezionato il Real in Arabia Saudita non aveva più un posto a questo livello. Tuttavia, Henderson faceva parte del gruppo che ha giocato le qualificazioni agli Europei.“

“Questo vale sicuramente per Ollie Watkins e Jarrod Bowen, che hanno eccelso per Aston Villa e West Ham, o per Eberechi Eze, che ha impressionato spesso per il Crystal Palace. Ma Ivan Toney, davvero? E che dire di Dominic Solanke, l’eroe del Mondiale Under 20? con l’Inghilterra nel 2017, eccezionale con il Bournemouth, quarto capocannoniere della Premier League nel 2023-24, indietro anche in questo Europeo? immagine

Evan Tony

Credito: Getty Images

Non è un segreto che Rashford stia attraversando un momento particolarmente difficile con il suo club, proprio perché è il club a cui è legato fin dalla prima infanzia. Non è nemmeno la prima volta.

Nell’era di Alex Ferguson, il Manchester United era uno spazio in cui i calciatori non potevano “varcare la soglia”, ma piuttosto entrare in un’altra dimensione. Questo è stato il caso di Roy Keane, Eric Cantona, Andrei Kanchelskis, David Beckham e Cristiano Ronaldo. READ Coup de tonnerre dans le cyclisme belge: Toon Aerts contrôlé positif au dopage ! immagine

Marco Rashford

Credito: Eurosport