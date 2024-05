La Roma in Champions League se e solo se…

La vittoria dell’Atalanta in Europa League sul Leverkusen regala alla Roma l’opportunità di sognare nuovamente la Champions League, a patto che…

L’Atalanta dovrebbe finire quinta in Serie A

la condizione Così il sesto posto è garantito ai giallorussi per la qualificazione alla prossima Champions League, È che l’Atalanta, che ha vinto l’Europa League, è arrivata quinta.

Se l’Atalanta dovesse finire terza o quarta, il posto aggiuntivo andrebbe al Benfica.

Probabilmente l’Atalanta finirà terza prima del 38esimo.

L’Atalanta attualmente è quinta nel campionato italiano e deve ancora giocare il posticipo contro la Fiorentina. Due punti di vantaggio su Bologna e JuventusL’Atalanta potrebbe quindi finire terza in classifica in vista dell’ultima giornata, un punto dietro se vincesse la partita nel finale.

Giorno 38

Il 38° giorno, Il Bologna si sposterà a Genova E il La Juventus ospita il Monzadue Le squadre classificate 11° e 12° non giocheranno più nulla. Per Bologna e Juventus si contenderà un posto sul gradino più basso del podio.

L’Atalanta dovrà affrontare il 38 il Torino che può ancora assicurarsi un posto in Conference League.

Scenari

Nel caso a Vincono Juventus e Bologna Mentre ilL’Atalanta perde o pareggia Contro il Torino Domenica la Roma si qualificherà per le qualificazioni dei Paesi meno sviluppati.

E Sabato Bologna o Juventus perdono Mentre ilL’Atalanta vince sul TorinoIL La Roma non andrà in Champions League.

E in tutti gli altri casi, Il destino della Roma si deciderà nella sfida tra Atalanta e Fiorentina Che si giocherà il 2 giugno 2024 alle 18:00.

Da notare Se l’Atalanta finisce a pari punti con Juventus o Bolognaquesto sarà Scontri diretti Chi deciderà la classifica? Negli scontri diretti Il Bologna sarà in vantaggio Mentre quello Per la Juventus, due pareggi, l’Atalanta sarà avanti in media gol.

In sintesi, Dobbiamo sperare nelle vittorie di Juventus e Bologna con il pareggio o la sconfitta dell’Atalanta questo fine settimana Per qualificarsi senza dover aspettare la sfida tra Atalanta e Fiorentina.