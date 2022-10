Mappa e collegamenti a WWE Extreme Rules 2022! Live Stasera alle 20:00 ET (2:00 in Europa) “Let Me In”! – Informazioni sulla lotta

La WWE ospiterà il suo prossimo PPV o Premium Live Event, WWE Extreme Rules, l’8 ottobre 2022, sabato prossimo in diretta dal Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania.

La trasmissione sarà trasmessa in diretta su WWE Network, Peacock e SportsNet Premium a partire dalle 20:00 ET o dalle 2:00 in Europa. Come sempre, un’ora prima del calcio d’inizio.

Il recupero è disponibile un po' meno

Rompi le regole estreme

Il riavvio inizierà immediatamente una partita alla volta dopo 30 minuti dall'inizio.

Regole d’inizio estremo

I collegamenti live e replay verranno aggiunti qui almeno 1 ora prima del calcio d'inizio a partire dalle 19:00 ET (1:00 in Europa e Borges il 16)

Le regole estreme corrispondono: Campionato femminile di SmackDown

Liv Morgan © contro Ronda Rousey

Ho lasciato una partita

Edge contro Finn Balor

Campionato ladder femminile RAW

Bianca Belair © vs Bayley

partita di cintura

Drew McIntyre contro Carrion Cross, secondo Scarlett

incontro di lotta ai box

L’arbitro speciale della Hall of Fame dell’UFC Daniel Cormier

Matt Riddle contro Seth Rollins

La buona partita di Donnybrook vecchio stile

The Brawling Brutes (Butch, Ridge Holland e Sheamus) contro Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci)

* La carta è soggetta a modifiche senza preavviso da parte della WWE.