La federazione potrebbe dare la caccia al successore di Karel Geraerts per la Pro League… ma ha un grosso problema

Union Saint-Gilloise e Karel Geraerts non sono riusciti ad accettare di prolungare l’avventura insieme. Il club deve ora trovare un successore, e in fretta.

Mentre molti club belgi sono già tornati ad allenarsi, eccolo quiUnione di Saint-Gilloise Senza allenatore da quando è stato ufficializzato il divorzio con Karel Geraerts. Nella sua dichiarazione, il club ha dichiarato di voler trovare il suo nuovo allenatore prima dell’appello, che è previsto per la fine del mese. Quindi non dovrebbe tirare la tendenza.

Uno dei nomi che già circolano nel Parc Duden non è altro che Vincenzo Eufarer, il trainer RWDM, già citato in Standard nelle scorse settimane. Ma Peter Jan Calquin, giornalista di Het Nieuwsblad, vede un grande svantaggio: Euvrard rappresenta lo stesso agente di Geraerts. Vista la fine dell’avventura di quest’ultimo e l’impossibilità di mettersi d’accordo con la Giunta sindacale, non sono sicuro che tra le due fazioni ci sia un clima di festa.