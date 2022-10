Formula 1 | Gasly sarà vicino a una gara di sospensione per 11 Gran Premi

Come ti abbiamo precedentemente informato, Pierre Gasly ha raccolto due punti di penalità extra sulla sua patente di velocità con bandiera rossa durante il Gran Premio del Giappone più una penalità sul tempo di gara.

La FIA ha stabilito che il pilota di AlphaTauri stava guidando troppo veloce ad alta velocità dopo che Carlos Sainz ha fatto schiantare il suo carro attrezzi sul bordo della pista. Ha continuato sotto bandiera rossa a velocità superiori ai 200 km / h in più occasioni, raggiungendo contemporaneamente i 251 km / h.

Se i 20 secondi di penalità non cambiano nulla per il giocatore francese, in gran parte fuori dai punti, sono i punti di penalità che rischiano di costargli caro, con il totale che sale a nove nel periodo di 12 mesi.

Fortunatamente per lui, due di loro scadono domani, il che significa che avrà un massimo di 7 punti su 12 insuperabili sulla sua patente per evitare una gara di sospensione. Il suo totale non può scendere fino al 22 maggio del prossimo anno, il che significa che gli mancano cinque punti per essere sospeso per almeno 11 gare, le ultime 4 quest’anno e sette nel 2023.