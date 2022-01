Mangiare lentamente fa bene alla salute? corretta

Questo articolo fa parte di una colonna rilevatore di vociClicca qui per altri testi.

Prendersi il tempo per mangiare è uno dei consigli Guida alimentare canadese. Si legge che questo avrebbe molti vantaggi: evitare l’eccesso di cibo, fare scelte alimentari sane, trovare il tempo per assaporare…

La nutrizionista Genevieve Ugelman vanta anche sul sito web di specialista in nutrizione urbanaBenefici del gusto. “Le papille gustative hanno bisogno di tempo per apprezzare ciò che stiamo mangiando. Mangiando più lentamente, è più facile riconoscere i nostri sentimenti di pienezza”, dice.

effetti sulla salute misurabili

nel 2018, ricercatori giapponesi Ha pubblicato i risultati di un ampio studio su 59.717 persone con diabete di tipo 2. I partecipanti sono stati seguiti per sei anni. I ricercatori hanno scoperto che mangiare più lentamente riduce l’indice di massa corporea (BMI) e il rischio di obesità.

Tuttavia, l’effetto può variare a seconda delle caratteristiche delle persone studiate, ad esempio studio spagnolo Negli anziani a rischio di malattie cardiovascolari.

Ma nel complesso, la ricerca tende a confermare questo effetto benefico e riassume a analisi dimensionale Raccogli 23 studi condotti prima del 2014. Conclusione: le persone che mangiano velocemente hanno un BMI più alto e un rischio maggiore di obesità. Un avvertimento: l’analisi rivela che gli studi non sono sempre comparabili tra loro, forse perché la definizione di “mangiare velocemente” non è sempre la stessa.

D’altra parte, altre ricerche condotte negli ultimi anni hanno suggerito che anche mangiare velocemente può aumentare l’assunzione il mio stomaco e il Alcuni livelli ematici di grassi, come i trigliceridi. Inoltre, mangiare velocemente è associato Resistenza all’insulina. Infine, secondo Un altro studio giapponeseTuttavia, le persone che consumano il pasto in 10 minuti invece di 20 minuti avranno livelli di glucosio nel sangue più elevati. In altre parole, mangiare velocemente può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Mangia lentamente, che è sinonimo di mangiare di meno

E la quantità di cibo consumato? secondo’studio giapponese Il post del 2018, le persone che mangiano velocemente continueranno a mangiare anche se hanno già consumato abbastanza calorie. A partire dal scienziati britannici Nel 2018 ha notato che mangiare lentamente permetteva, al contrario, di sentirsi “sazi” prima di mangiare troppo.

Aharon ricercatori giapponesi Ha notato nel 2015 che i mangiatori di digiuno masticano meno e che questo avrà un effetto sui sentimenti di sazietà. A partire dal ricercatori britannici Si pensa che mangiare lentamente possa rallentare la velocità con cui lo stomaco si svuota.

Tuttavia, indipendentemente dal meccanismo, questi nuovi ricercatori hanno concluso, nella loro meta-analisi pubblicata nel 2014, che mangiare lentamente porta a una diminuzione della quantità di calorie consumate. Questo effetto persisterà anche per qualche tempo dopo un pasto: le persone che mangiano lentamente avranno meno gusto di mangiare dopo un’ora, secondo Scienziati del Texas. inoltre, esperti britannici È emerso che le persone che ingeriscono il contenuto del piatto più lentamente consumano il 25% in meno di cibo durante uno spuntino tre ore dopo.

effetto sugli ormoni?

Secondo molti di questi studiosi, mangiare Tante calorie in poco tempo, anche Frequenza di masticazioneSi pensa che abbia un effetto sulla produzione di ormoni che controllano l’appetito e la sazietà. Tra questi ormoni ci sono la grelina, il peptide tirosina (PYY) e il peptide-1 simile al glucagone (GLP-1).

Tuttavia, gli studi che valutano l’effetto del mangiare lentamente sui livelli di questi ormoni forniscono risultati contrastanti. Per esempio, Un team di ricercatori britannici e svedesi, A partire dal Scienziati dell’Università di Bristol e il ricercatori greciha mostrato che un’assunzione di cibo più lenta altera la produzione di grelina, PYY e GLP-1. Al contrario, il Ricercatori del Texas Non hanno osservato alcun effetto sulla produzione di grelina, GLP-1 e PYY.

Regola

Le prove stanno convergendo sul fatto che mangiare lentamente fa bene alla salute. Ma i meccanismi che spiegano non sono ben compresi.

Foto: Dan Gold/Unsplash