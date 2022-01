L’inverno è finito e stiamo cercando altrove

« Ciao grave trombosi », scritto nell’edizione di Tolosa del 19 novembre 2021 della rivista caramella Dell’arrivo di una massa d’aria fredda in Francia. « Preparati a rinfrescarti »Ha continuato il suo discorso ricordando le temperature che oscillano intorno ai 7 gradi Celsius. Come ogni anno, l’arrivo delle prime gelate a novembre ha dato vita a molti superlativi Twitter Il meteorologo fiorentino Kairos. « Un’ondata di freddo arriverà in Francia », ha allertato il sito Aufeminin, mentre Spedire CNews ha riportato a « freddo artico » raddoppiato con a « vento gelato ». Leggendo questi titoli, si potrebbe pensare che la Francia si sia trasformata brevemente in una propaggine dell’Artico. Tuttavia, le condizioni meteorologiche menzionate erano « Lungi dall’essere eccezionale » per il periodo, Secondo Météo France. Quindi abbiamo dimenticato che aspetto ha l’inverno ?

Secondo il fiorentino Kairos, la tendenza di alcuni mezzi a presentare temperature invernali relativamente normali come eccezionali si spiega con Amnesia ambientale. Ha spiegato che a causa del riscaldamento globale, gli attacchi di freddo sono meno frequenti Reporter. conseguenze: « I sentimenti delle persone sono completamente cambiati. Per forza, abbiamo perso la vita normale. »

Questa osservazione è stata condivisa da François Joubert, meteorologo di Météo France. « Abbiamo perso l’orientamento Si ritiene che sia “vero freddo”. Gli studi hanno dimostrato che la nostra memoria meteorologica non va oltre gli ultimi tre o sette anni. Se gli inverni diventano sempre più miti, i nostri standard potrebbero discostarsi da quelli di una volta. »

« Tutte le stazioni francesi mostrano una diminuzione del numero medio di giorni di gelo »

Ricorda che dai tempi delle prime registrazioni meteorologiche, la temperatura media invernale è aumentata solo in Francia. Tra il 1991 e il 2020 temperatura invernale « Media » Ha raggiunto i 5,8 °C, 0,9 °C in più rispetto al 1961 e al 1990. Le manifestazioni più simboliche dell’inverno, come la neve e il numero medio di giorni di gelo, sono diminuite. Tra il 1961 e il 1990 la temperatura a Besançon (Dobbs) è stata inferiore o uguale a 0 °C per una media di 72 giorni. Trent’anni dopo, la stessa stazione meteorologica contò, in media, solo 58 giorni di gelo, con un decremento di 20 %. « Tutte le stazioni francesi mostrano una diminuzione del numero medio di giorni di gelo senza eccezioni », insiste il meteorologo.

leggi il libro inverno. Storia della stagioneScritto dallo storico svizzero Francois Walter, ci permette di valutare quanto siano diversi i nostri inverni da quelli dei nostri antenati. Afferma che fino al 1900 i comuni situati a 500 metri di altitudine erano in media innevati per due mesi. « Oggi il manto nevoso a queste altitudini è inferiore a quindici giorni. » nel romanzo lassùmoarScritto da Émile Zola nel 1876, sapevamo che avrebbe potuto farlo una volta « Congelamento per spaccare la pietra » A Parigi. Dice che la neve ha spazzato le strade della capitale a volte per tre settimane « senza mescolare ». È difficile per un parigino contemporaneo, più abituato alla pioggia che ai fiocchi di neve, immaginare che le finestre degli edifici possano essere coperte. « cubetto di ghiaccio ».

La Senna ghiacciata a Parigi nel 1891. Albert Prichot / Pubblico Dominio



François Joppard spiega che questi inverni rigidi fanno ormai parte dei libri di storia. Anche se ancora oggi si possono osservare episodi di raffreddore, statisticamente sono meno frequenti, più brevi e meno gravi. A Parigi, la più impressionante ondata di freddo degli anni ’80 è durata 15 giorni (dal 5 al 19 gennaio 1985). Per cinque giorni la temperatura è rimasta sotto la soglia di -10°C, una minima di -13,9°C. Dopo alcuni decenni, le ondate di freddo hanno una faccia completamente diversa. « L’ultima data era febbraio 2012. C’erano temperature sotto i -5°C a Parigi per 9 giorni, cosa già estremamente rara in quel momento. Ma non siamo mai scesi sotto i -10°C. C’è un divario tra quella che è stata vista come l’iconica ondata di freddo degli anni ’80 e 2000. »

conseguenze: « La nostra percezione dell’inverno è cambiata »Secondo i meteorologi. Più caldo è l’inverno, più è pronunciato « Normale » considerato eccezionale. « Non appena soffia un po’ di vento, grandine o neve, ne parliamo come se uno tsunami climatico dovesse colpire la Francia., analisi di Philippe Dubois, autore Amnesia ambientale maggiore. Questi eventi meteorologici sono stati così fotografati, dimenticati che un tempo facevano parte del paesaggio. Quando ero giovane (negli anni Cinquanta), nevicava ogni inverno nell’Ile-de-France. A volte è durato otto giorni. Questo è il tema delle notizie di oggi. »

Dolci pericolosi per le piante

L’equinozio d’inverno, al contrario, è normalizzato e persino presentato come benefico. Alla fine di dicembre, la Francia per diversi giorni ha registrato temperature in media di cinque gradi sopra il normale per la stagione. A Marsiglia il termometro ha raggiunto i 21 gradi Celsius. lei era, Secondo Météo FranceLa settimana più calda dal 1947. « Alcuni articoli di notizie o scelte di notizie ne hanno parlato insistendo sul fatto che fosse molto interessante e buono per i trader, con colpi sulle suole, scusa per Francois Jobard. C’era spesso una parte menzionata di cui non aveva sentito parlare, ma abbiamo fatto così poco, se confrontiamo tutti i panini che abbiamo fatto durante il cosiddetto cold snap di novembre. » Tuttavia, temperature anormalmente elevate possono danneggiare gli ecosistemi. « Sfortunatamente, con onde più dolci, più frequenti e più vecchie, la natura può svegliarsi giorni o addirittura settimane prima. », ricorda Florentin Kairos. i germogli che appaiono troppo presto possono essere distrutti in caso di gelate primaverili, Come è stato l’anno scorso. Il freddo invernale uccide anche alcuni parassiti.

Il brutale sconvolgimento degli equilibri climatici ha cambiato la nostra visione della stagione. « L’inverno è sempre stata una stagione spaventosaSpiega Francois Walter. Persino XXe Un secolo, nessuno lo vide arrivare con piacere. Questa stagione ha generato ansia e paura del freddo e di non avere abbastanza carburante per riscaldarsi. » Anche se la mancanza di luce fa ancora soffrire, gli europei oggi hanno un rapporto più piacevole con la stagione, analizza lo storico. Sono emerse anche nuove usanze culturali. « L’inverno era un rifugio, poiché il tempo scorre più lentamente, con i rituali associati a questo rivolgimento verso l’interno. Oggi capita che il clima sia abbastanza caldo per bere un caffè sul balcone a dicembre o all’inizio di gennaio. Queste sono cose che non sono mai state fatte prima e sono relativamente comuni oggi. »

Rue sous la neige, Argenteuil, di Claude Monet. Il pittore realizzò questa tela durante l’inverno 1874-1875. dominio pubblico.



Lo storico nota « Trasferimento » Simbolico tra inverno ed estate. I nostri antenati consideravano la stagione del gelo e delle pianure imbiancate a calce la più terribile. Ora è l’estate e la sua serie di ondate di caldo che sembra stia per ereditare il brutto ruolo. in uno testo Pubblicato nel 2018, il filosofo Alexandre Lacroix ha ipotizzato che le perturbazioni climatiche avrebbero fatto posto « Nella nostra vita più intima » in un « compensare[çant] stagioni di fragilità » : « La stagione più fragile – e quindi più preziosa – finora ! Ho avuto autunno e primavera, scrisse. […] D’ora in poi, il freddo mi sembra fragile e instabile. Una coltre di neve sulla città, una foresta gelata, l’erba gelata all’alba, una bella discesa di mercurio fino a meno dieci mi sembravano manifestazioni della forza dell’inverno, e della sua brutalità, come se il freddo fosse un vizio capace di comprimere il mondo fino a indurirlo e soffocarlo. Ora il ghiaccio e il gelo mi sembrano aggraziati e preziosi come il volo di una farfalla o la caduta di un castagno che non è stato trafitto da un grido. »

Con la diminuzione del manto nevoso, paesaggi come il panorama del Kantal a dicembre 2020 stanno diventando sempre più rari. © Pierre-Olivier Chabot / Reporter



Ne parla Philippe Dubois « Solstalgia », questa sofferenza che possiamo sperimentare osservando lo stato di deterioramento del mondo in cui viviamo: « Siamo ancora nell’ingenua rappresentazione popolare dell’inverno, con il meraviglioso manto bianco sui boschi, e le stalattiti appese alle grondaie delle case… Ma se dovessimo rappresentarlo fedelmente oggi, ci vorrebbe tempo grigio con pioggia e vento ! Queste immagini ci riportano a un ambiente che non esiste più e che oggi è turbolento. Avremo più neve e avremo sempre meno. »

Secondo Philip Dubois, la nostra tendenza a concentrarci su eventi meteorologici una tantum piuttosto che sul clima a lungo termine può mascherare questi cambiamenti e quindi la consapevolezza della gravità del riscaldamento globale. Da qui l’urgenza di introdurre ai bambini delle scuole moduli sulla storia del clima. Senza di essa, possiamo secondo lui « dimenticare » Come avrebbero potuto essere diverse le stagioni qualche decennio fa. E i nostri ricordi dell’inverno si sciolgono come neve al sole.

