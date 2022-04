Manchester City prend une option sur la finale avec un De Bruyne étincelant (videos)

La feuille de match

De Bruyne dicte le ton, Benzema calme les esprits

Il ne fallait pas arriver en retard! Il match démarrait sur les chapeaux de roue avec un KDBen feu.Le Diable Rouge ouvrait le score dès la deuxième minute de jeu , de la tête s’il vous plaît, après un centre de Mahrez. ( 1-0, 2e )

Ce n’est que 9 minutes plus tard que le break était fait.Alaba manquait complètement figlio intervento sur une passe de Bruyne, Jesus en profitait et inscrivait le deuxième but de la soirée 2-0, 11e ) alors qu’il n’y avait que très peu de jeu à voir jusqu’à là.

Il Real Madrid sembra assente défensivement, Foden sortait un superbe contrôle et centre dans le petit rectangle de Courtois mais, heureusement pour le portier belge, aucun mancunien n’est présent ( 15e ).

Le sorties courtes de City (et les pass de Ederson) mettront parfois en hard leur défense. Après deux avertissements, Ederson mettait encore une fois en hardé Dias pressé par Benzema, le ballon revenait sur Vinicius qui touchait le poteau.Sans si rammarica puisque le brésilien est signalé hors-jeu. ( 21e )

De l’autre côté, après deux duels gagnés di De Bruyne, Mahrez se retrouvait extrêmement seul dans le rectangle madrilène. L’Algérien fait le mauvais choix et voit sa frappe partir dans le petit filet extérieur droit ( 24e Foden galvaudait une, énième, superbe passe de KDB sur le côté gauche, sa frappe frôle le poteau. 30e ).

La reazione madrilène arrivait enfin, et elle venait évidemment de Karim Benzema. Il reprenait de volée un centre de son compatriote, F.Mendy, avec le secret que seul lui connaît et forçait Ederson à se retourner vers ses files ( 2-1, 33e ).

La panenka de Benzema, City aura des rimpianti

La deuxième reprenait sur le même rythme, City réitérait presque l’exploit lorsque Mahrez, bien lancé en profondeur, touchait le montant de son pied gauche. était quasiment vide ( 48e ). Heureusement, l’Anglais se rattrapait juste après et faisait de nouveau le break ( 3-1, 53e ).

Cependant, les Madrilènes réduisaient de nouveau le score via un solo magnifique de Vinicius qui ajustait son compatriote Ederson en fin de course ( 3-2, 55e ).

Laporte y allait de sa montée ( 66e ) et voyait un centre de Foden lui retomber dans les pieds.Heureusement pour Madrid, Courtois était bien place et captait facilement la frappe de l’Espagnol. Enfin, Bernardo Silva envoyait un boulet de canon dans la lucarne de Courtois de son pied gauche pour re-faire le break dans ce match à montagnes russes 4-2, 74e )!

Pourtant en charge du match, City offrait la chance à Benzema de doubler son compteur but après que Laporte ait bêtement touché la balle de la main dans le rectangle. KB9 n’y allait pas de main morte et faisait la panenka versare il punteggio ( 4-3, 81e )