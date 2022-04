Antonio Conte à la tête du PSG l’année prochaine ? L’Italia a posé ses énormes condizioni !

Il mercato estivo di Parigi Saint-Germain s’apprête à être mouvementé. Qu’en sera-t-il de Kylian Mbappé? Les dirigeants parisiens veulent à tout prix conserver la pépite française et ils sont prêts à sortir le chéquier pour y parvenir.

A côté de cela, Lionel Messi devrait continuer au Parc des Princes, lui qui reste pourtant sur une saison très contrastée au PSG. De son côté, Neymar a récemment aussi fait comprendre qu’il allait aller au bout de son contrat en capitale française.

Sur le banc de touche, il est par contre quasiment acquis qu’il y aura du mouvement. Maurico Pochettino, actuellement en place con il PSG vient d’être champion de France. Mais l’objectif en Ligue des Champions fut un échec cuisant et le tacticien argentin n’a plus la cote au sein du club.

D’après RMC, il successore di Pochettino pourrait être Antonio Conte, actuellement en place sur le banc de Tottenham. L’Italien ne partagerait pas la même vision que le patron des Spurs, Daniel Levy. Ce dernier semble même intéressé, d’après nos confrères, à faire revenir Pochettino à Londres.

Antonio Conte, lui, n’est pas contre l’idée d’entraîner le PSG mais a déjà posé plusieurs condition. Finanziamento, d’bord. Celui qui gagne actuellement 17 milioni di euro annuel à Tottenham souhaite voir son salaire grimper jusqu’à 30 briques par an. Bagno in camera, le sportive. Antonio Conte souhaite emmener son propre staff, afin de mettre fin au manque de discipline qu’il a constaté. Dans ses valises, il veut même son propre directeur sportif. Le but étant d’avoir une empprise totale sul mercato.

RMC toutefois toutefois qu’aucun contact direct n’a été fait entre le PSG et Antonio Conte. Mais si cela se concrétise, une grande lessive pourrait avoir lieu à Paris…