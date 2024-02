Macron e Zelenskyj firmano un accordo di sicurezza franco-ucraino

In questo testo, la Francia si impegna a fornire “fino a 3 miliardi di euro” in aiuti militari nel 2024.aggiuntivo“A Kiev, dopo un sostegno stimato in 1,7 miliardi nel 2022 e 2,1 miliardi nel 2023.

Dopo il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la giornata, il presidente francese ha a sua volta fornito sostegno civile e militare a lungo termine a Kiev attraverso un testo bilaterale. Molti hanno aspettato pazientemente il sostegno mentre l’esercito ucraino lotta contro i russi e gli aiuti statunitensi vengono congelati. Macron conferma che “il riconoscimento dello Stato palestinese non è un tabù per la Francia” L'accordo concluso per un periodo di dieci anni prevede:Fornire assistenza completa all’Ucraina“Versare”E il ripristino della sua integrità territoriale all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, e “la deterrenza attiva e le misure che devono essere adottate di fronte a qualsiasi nuova aggressione”.“Anche dalla Russia”supporta“L'adesione di Kiev all'Unione europea”Interoperabilità con la NATO“. “La Francia sottolinea che la futura adesione dell'Ucraina alla NATO costituirebbe un utile contributo al raggiungimento della pace e della stabilità in Europa.Questo nuovo accordo prevede anche. Olaf Schulz e Volodymyr Zelenskyj hanno firmato anche un accordo sulla sicurezza che il cancelliere tedesco ha definito “storico” e che conferma la sua determinazione a sostenere l’Ucraina.Finché è necessarioContro l'aggressore russo. Un esempio di questo impegno: il documento firmato contiene aiuti militari aggiuntivi e immediati per un valore di 1,1 miliardi di euro, una parte dei sette miliardi di sostegno che la Germania ha già annunciato per il 2024.