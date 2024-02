Dichiarazioni razziste e nazionaliste e posizioni conservatrici…l'altra faccia dell'avversario russo

Una serie di omaggi ad Alexei Navalny dopo l'annuncio della morte dell'esponente dell'opposizione russa, venerdì 16 febbraio. “Il coraggio fa l'uomo” Secondo il deputato europeo Raphael Glucksmann. “Rispetta la sua resistenza”.scrive Jean-Luc Mélenchon su X. Marine Le Pen porge le sue condoglianze alla famiglia di un attivista politico “Impegnati a difendere la democrazia”. Ma anche Alexei Navalny ha rilasciato dichiarazioni controverse.

Nel 2007, in un video del Movimento di liberazione nazionale russo, da lui appena fondato, vediamo Alexei Navalny, in camice bianco, nello studio di un dentista. Sullo schermo appaiono immagini di immigrati, intervallate da radiografie di carie. “In questo casoDice alla telecamera Consiglio una pulizia completa. “Tutto ciò che ci ostacola deve essere eliminato con la deportazione.”

La minoranza musulmana cecena paragonata agli scarafaggi

Quello che segue è un montaggio con gli immigrati all'aeroporto, poi l'aereo decolla. Uno dei consiglieri di Alexei Navalny ha confermato anni dopo che l'attivista si era pentito di questo video. In un'altra clip, sempre a sostegno del suo movimento, paragona la minoranza musulmana cecena agli scarafaggi, prima di sparare a un uomo che corre verso di lui urlando. “Dio è grande”.

In clip risalenti alla fine degli anni 2000, quando Alexei Navalny si identificava come “Democratico nazionale”Lo vediamo partecipare a marce che riuniscono nazionalisti russi. Prima di cambiare tono e concentrare i suoi attacchi contro il Cremlino, a partire dal 2011, anno in cui ha fondato la Fondazione anticorruzione.

Ma Alexei Navalny mantiene alcune delle sue posizioni conservatrici. Nel 2013 ha fatto della lotta all’immigrazione clandestina il tema della campagna elettorale per le elezioni comunali di Mosca, che ha perso. Il regime dei visti prevede i cittadini dei paesi dell'ex Unione Sovietica, dell'Uzbekistan e del Tagikistan che desiderano stabilirsi in Russia.