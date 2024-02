Come ha fatto Alexei Navalny a diventare, in pochi anni, il principale avversario di Vladimir Putin?

Il 47enne russo era una delle principali voci dell'opposizione in un paese dove quasi tutti i dissidenti sono imprigionati. Le autorità carcerarie russe hanno annunciato la sua morte venerdì.

“Abbiamo ucciso un simbolo”, ha riassunto Olivier Vedrine, caporedattore del quotidiano d'opposizione Russian Monitor. In circa dieci anni, Alexei Navalny è diventato la principale figura dell'opposizione russa. Dal lancio del suo blog anti-corruzione alla sua recente reclusione in una colonia penale, compreso il suo avvelenamento davanti alle telecamere di tutto il mondo, BFMTV.com dà uno sguardo alle origini di questa voce potente ma isolata in un paese autoritario. l'arresto e la morte sono stati annunciati dalle autorità russe venerdì 16 febbraio.

Le prime prese di posizione forti del 47enne oppositore russo si sono concentrate sulla lotta alla corruzione. Dal 2007 ha acquistato azioni di società semi-pubbliche per accedere ai loro conti e richiederne la trasparenza. Nel suo blog tiene traccia della corruzione nell'amministrazione. Nello stesso anno fu escluso dal partito liberale d'opposizione Yabloko a causa delle sue posizioni nazionaliste estreme.

Candidato alla carica di sindaco di Mosca

Mentre nel 2011 si sono verificate manifestazioni anti-Putin, nel contesto delle elezioni post-legislative, Alexei Navalny ha assunto la guida del movimento, le cui manifestazioni hanno avuto una portata senza precedenti. Gli si offre l'opportunità di ricevere le sue prime pene detentive e di istituire la Fondazione anticorruzione (FBK).

Nel 2013 è diventato il volto dell’opposizione a Mosca vincendo il 27,2% dei voti alle elezioni a sindaco, affrontando un sindaco uscente considerato vicino a Putin.

In un video che ha pubblicato su YouTube, che ha avuto grande risonanza, ha accusato l'allora primo ministro Dmitry Medvedev di essere a capo di un impero immobiliare finanziato dagli oligarchi. Nel giro di pochi anni moltiplicò questi video di denuncia contro chi era al potere. Una situazione senza precedenti nel Paese, come analizza Paul Gogo, consulente russo di BFMTV. “Si tratta di video guardati da milioni di persone in cui attacca frontalmente Vladimir Putin, cosa che in Russia non avviene più”, spiega l'esperto.

Immagazzinato nel 2020

Nel 2018, ha provato a candidarsi alla presidenza.

Paul Gogo aggiunge: “È riuscito a creare una sorta di slancio tra i giovani, a fare campagna elettorale in tutto il paese e ad aprire uffici elettorali, che è stato il primo di questo genere: nessuno lo fa durante le elezioni russe”.

Ma il tentativo fallì perché la sua condanna in un caso di appropriazione indebita lo rese non idoneo. Alexei Navalny ha immediatamente annunciato alla stampa: “Chiederemo a tutti di boicottare queste elezioni e non riconosceremo i risultati”.

La svolta che ha definitivamente stabilito Alexei Navalny come principale figura dell'opposizione russa è avvenuta il 20 agosto 2020, quando è scampato per un pelo alla morte, dopo essere stato avvelenato durante una visita di sostegno preelettorale ai collaboratori locali. Fu ricoverato in gravi condizioni in Siberia e su richiesta dei suoi parenti fu trasportato in coma a Berlino. La Germania concluse allora di essere stata avvelenata con il Novichok, un prodotto neurotossico sviluppato per scopi militari durante l'era sovietica. L'avversario accusa pubblicamente Putin di responsabilità.

Premio Sacharov

Dopo un periodo di convalescenza, è tornato in Russia nel gennaio 2021, ed è stato subito arrestato a Mosca, facendo arrabbiare migliaia di simpatizzanti scesi in piazza per protestare. Fu mandato nella colonia penale di Pokrov, situata a 100 chilometri a est di Mosca. In questo contesto, il 20 ottobre 2021, ha ricevuto il Premio Sacharov per aver difeso la libertà di pensiero.

È stato giudicato colpevole di “frode” e “oltraggio alla corte” e condannato a nove anni di prigione. Nel 2023 è stato anche condannato a 19 anni di colonia penale in condizioni estremamente difficili. Questa sentenza è stata ampiamente denunciata dalle organizzazioni non governative e da gran parte della comunità internazionale. Per una buona ragione, quasi tutti i principali dissidenti in Russia vengono imprigionati o esiliati.

Dopo la sua prigionia, la sua influenza sulla vita politica russa è notevolmente diminuita.

“Ha pochi mezzi per parlare con i russi da quando è stato imprigionato, ma soprattutto perché i suoi sostenitori sono stati perseguitati, in Russia e all'estero. Nessuno può portare la sua voce in Russia, e lui non è più ascoltato”. Paul Gogo analizza al microfono di BFMTV.

Dopo quasi tre settimane senza notizie, il 25 dicembre il suo portavoce ha comunicato che il dissidente politico si trovava nella colonia penale di Kharp, nell'Artico russo. È stato in questa prigione che è stato trovato morto, secondo le autorità carcerarie locali, dopo quasi 20 anni di feroce lotta politica.