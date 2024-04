L'uscita di Manchester City e Arsenal dalla Champions League: i pessimi risultati potrebbero costare cari alla Premier League inglese

I club inglesi sono caduti quest'anno nella stessa fase della Champions League, ovvero i quarti di finale. Due squadre tedesche si qualificano per le semifinali: Paris Saint-Germain e Real Madrid. Soprattutto grazie al suo eroe Lunin.

Ma i fallimenti dell'Inghilterra sono iniziati molto presto nella competizione, con l'eliminazione diretta del Newcastle dal Gruppo della Morte e il fallimento del Manchester United. Con questi risultati il ​​campionato inglese ha subito un duro colpo nei coefficienti, ed è quasi certo che l'Inghilterra perderà il quinto biglietto per la Champions League.

Tutto questo a causa della nuova regola introdotta quest’anno. I due campionati più vincenti della stagione europea potranno contare l'anno prossimo su una squadra in più nel nuovo formato della Champions League.

Un'altra possibilità per salvare l'Inghilterra?

Ma non è ancora finita per i club inglesi nelle competizioni europee. Solo una squadra “reagisce”, anche se il risultato dell'andata mette il West Ham in una posizione complicata. Il club della periferia londinese, infatti, si ritrova a fronteggiare il Bayer Leverkusen, recente campione di Germania.

Con una sconfitta per 2-0 all'andata, gli inglesi dovranno vincere con tre gol di scarto per evitare i rigori e mantenere la possibilità di assicurarsi il quinto biglietto europeo. Perché dobbiamo ancora qualificarci per la finale e vincerla per conservare la chiave preziosa del campionato inglese.

Ma come spiega lo statistico Lorenzo Carli, l’Italia è in testa alla classifica annuale dei punti UE con 18.857 punti. I modelli statistici suggeriscono che la Serie A ha una probabilità del 99,9% di portare una quinta squadra in Champions League. Poi, grazie alle prestazioni dei suoi club, la Germania si offre una grande opportunità per riconquistare questo biglietto in più.