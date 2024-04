Europa League: la Roma si qualifica alle semifinali, niente successo per Liverpool e West Ham, e il Marsiglia fa tremare il Velodromo

In uno Stadio Olimpico tutto esaurito (65.000 spettatori), la Roma accede alle semifinali di Europa League a spese del Milan. I giallorossi vinsero 0-1 all'andata, e vinsero 2-1 pur ritrovandosi in dieci dopo l'esclusione di Zeki Celik (31). Il titolare, Romelu Lukaku, è uscito a causa di un infortunio al muscolo flessore della gamba destra (minuto 28).

Di fronte a un Milanista più aggressivo, la formazione romena ha tenuto duro prima di aprire le marcature con Gianluca Masini (12, 1-0). Il Milan non si arrende, ma un tiro di Ruben Loftus-Cheek colpisce la traversa (minuto 20). Sfortuna, soprattutto perché Paulo Dybala raddoppia direttamente con un cross (22esimo, 2-0). Non è stato tutto roseo neanche per i romani, che hanno perso Lukaku (28) prima di dover continuare in dieci (31).

Nella ripresa il Milan ritrova la speranza con un forte colpo di testa di Matteo Gabbia su cross di Rafael Leao (82, 2-1), ma gli altri due gol non cadono, e anche il Milan finisce in dieci dopo l'espulsione di Theo Hernandez. spento (82). 90+2).

La Roma giocherà in semifinale contro il Bayer Leverkusen, che ha vinto 1-1 contro il West Ham dopo aver vinto 2-0 all'andata.

L'Atalanta, che ha sbalordito il Liverpool con uno 0-3 ad Anfield Road, ha perso 1-0 al ritorno ma ha superato quel traguardo. Charles De Kittilari è entrato in partita (76'), mentre Mohamed Salah ha segnato l'unico gol della partita su calcio di rigore (7', 0-1). Bergamo giocherà in semifinale contro l'Olympique Marsiglia. Il Marsiglia batte il Benfica ai rigori in un'atmosfera fantastica.