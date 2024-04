Bruce torna in Belgio? “Non so niente”

Attualmente, Hugo Bruce è ancora l'allenatore del Sud Africa. Ma non è impossibile che il belga torni presto nel Paese.

Prima della Coppa d'Africa, aveva ammesso che i lunghi viaggi lontano dalla moglie e dalla famiglia erano diventati difficili da gestire. Potrebbe avere un'occasione d'oro.

“Non so proprio niente”

Bruce è stato l'ultimo allenatore a permettere al Club Brugge di raggiungere le semifinali europee, nel 1992, e potrebbe tornare nella Venezia del Nord ma in un ruolo diverso. I Gazelle sono ancora alla ricerca di un manager e il nome di Bruce sarà tra i nomi da prendere in considerazione, insieme a Frankie Durie.

Quando Het Nieuwsblad glielo ha chiesto, ha detto: “Non so niente. Niente, niente, niente, niente. Tutto quello che ho sentito è che ero uno dei candidati per il posto di allenatore. Niente di più”.

Attualmente segue da spettatore i risultati della sua ex squadra. La squadra che ha cambiato le cose da quando Nicky Hayne è subentrato a Ronnie Deila. Secondo Bruce bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di trattenere Hayen: “Per quanto riguarda Hayen, bisogna pensarci seriamente. Sicuramente non puoi fare meglio di lui”.