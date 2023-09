L’Union SG e l’Anversa colpiscono colpo dopo colpo: Camp Nou ha ispirato Vines e Anfield ha ispirato l’Union

I paragoni tra Leicester City e Union SG alla lunga diventano noiosi. Ancor di più oggi, all’indomani di due strazianti corse al titolo per i cittadini di Bruxelles. Ma Dennis Eckert sta reagendo. Il tedesco è convinto di essere decisamente Jamie Vardy: proveniente dalle serie minori e capace di segnare gol a palate. Ad eccezione della partita contro il Mechelen, il tedesco ha segnato in tutte le partite giocate dall’inizio della stagione. Contro l’Anversa sono bastati appena quattro minuti all’attaccante per ingannare Jan Botez dal dischetto.

La verità è che la retroguardia dell’Union SG non è ancora così invincibile come l’anno scorso. Se non fosse tornata così lontano, Sam Vines forse non avrebbe avuto tutto il tempo per sistemarsi e pulire le ragnatele dalla gabbia di Anthony Morris. Presto seguì uno dei tanti punti di svolta: se Eckert avesse davvero colto il tocco di Mida, probabilmente avrebbe raddoppiato il suo punteggio. Quando l’attaccante ha visto il suo tiro colpire il palo, Jurgen Ekelenkamp ha potuto esultare con un colpo di testa. Permettendo all’Anversa di sfruttare il vantaggio prima dell’intervallo. “C’è una possibilitàMorris apprezza. Il tiro di Dennis è esploso non appena ha colpito il palo. Entrambi i gol colpiscono i pali e finiscono sul fondo.

Basterebbe organizzare un sondaggio tra i giocatori del campionato professionistico: contro quale squadra sarebbe più difficile rimontare? Non c’è dubbio che la stragrande maggioranza sceglierà Anversa. A Duden Mark van Bommel non ha potuto fare affidamento nemmeno su Toby Alderweireld, ancora infortunato. Il tecnico olandese ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Vines e Richie De Laet. È comunque felice per lui che Soumila Koulibaly non abbia ricevuto il secondo cartellino giallo, cosa che non meritava. Diversi aggiustamenti che non sembrano destabilizzare il fortino davanti a Botez… Fino a cinque minuti dalla fine, la squadra di Alexander Plesin viene premiata e segna un secondo rigore. Gustav Nelson ne approfittò. “Il fatto che ci siano serviti due rigori per segnare riassume il modo in cui abbiamo giocatoMorris ha sparato. Ma non tutti hanno il diritto di tornare contro Anversa”.

Quando arriva il momento di fare i conti, il capitano conserva la frustrazione ma anche l’orgoglio. Mentre il suo omologo, Botez, si sente più frustrato. “Perché eravamo avanti 1-2 a cinque minuti dalla fine”. Van Bommel si rammarica delle occasioni mancate. “Questa è l’unica cosa di cui posso incolpare i miei giocatori”.

Perché l’intensità c’era, in entrambi i campi, dopo gli ardui viaggi in Europa. Forse l’idea di giocare al Camp Nou ha ispirato Vines a tirare all’incrocio dei pali. Giocare ad Anfield potrebbe aver aiutato l’Union SG a completare questa rimonta.