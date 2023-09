I Red Devils iniziano la preparazione prima di affrontare Azerbaigian ed Estonia

I Red Devils si incontreranno lunedì a Tubize per iniziare la preparazione per le prossime due partite di qualificazione a UEFA Euro 2024, in cui affronteranno l’Azerbaigian fuori casa sabato, prima di ospitare l’Estonia il 12 settembre.

Per questo dittico di settembre, Domenico Tedesco La rosa presentata venerdì non ha riservato grandi sorprese, a parte la scelta del difensore del Cercle de Bruges Hugo Secketè stato convocato per la prima volta in Nazionale.

“Hugo gioca con il Cercle e ha disputato un buon Europeo con l’Under 21. È un giocatore che può essere pericoloso con il passaggio finale, ha la fortuna di crossare e ha una buona mentalità. Anche l’infortunio di Alexis Saelemaekers in allenamento è una delle ragioni della sua presenzaLo ha spiegato il tecnico federale.

Restavano dubbi sull’esistenza Romelu Lukakuche però non ha giocato questa stagione prima di essere ceduto in prestito alla Roma Ottimo rum In realtà è nel gruppo. “Ero in contatto con Romelu tutti i giorni e sapevo che si allenava individualmente e con l’Under 21 del Chelsea. Non ho esitato un attimo a convocarlo. Abbiamo visto negli ultimi comizi quanto sia importante Romelu. E’ il leader del gruppo ed è un grande attaccante.“

Avere un dirigente come Lukaku dovrebbe compensare la perdita per infortunio di Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne. Per sostituire Courtois, tornano nel gruppo Koen Casteels, infortunato a giugno, così come Amadou Onana per sostituire Kevin De Bruyne.

Dopo aver battuto la Svezia 0-3, pareggiato 1-1 con l’Austria e vinto 0-3 in Estonia, il Belgio (7 punti) è al secondo posto nel Gruppo F dietro all’Austria (10 punti, 4 partite).