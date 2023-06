Allo Standard ci siamo già dimenticati di Ronnie Della: ‘I giocatori hanno fame’

È l’inizio di una nuova era per lo Standard de Liège. L’allenatore Karl Hofkins ha tenuto il suo primo allenamento giovedì pomeriggio.

L’opportunità di Hoefkens di indagare sullo stato motivazionale del suo nuovo gruppo di giocatori. Giovedì anche l’ex Club Brugge ha dato la propria temperatura alla stampa.

Hofkins ha detto nelle osservazioni trasmesse dal giocatore RTBF.

Il gruppo di Liegi sembra quindi pronto a prepararsi al meglio per la prossima stagione, a poche settimane dall’addio choc di Ronnie Dela. I giocatori hanno fame, il che è un buon segno. D’ora in avanti lavoreremo sugli aspetti tecnici, tattici e fisici, ma soprattutto c’è la voglia. E credimi, tutti i giocatori lo vogliono. Per me, questa è la cosa più importante in questo momento.

L’allenatore si rende conto che il suo gruppo può ancora cambiare alla fine del mercato. “È ovvio, anche se sono contento della squadra e dei giocatori che ho a disposizione. Detto questo, i rinforzi dovrebbero continuare ad arrivare e poi aspetto anche il rientro delle nazionali. La squadra sarà comunque competitiva, su questo per me non ci sono dubbi”.