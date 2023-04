Lunedì circa 25 negozi Lidl sono rimasti chiusi Belgio

Il sindacato socialista BBTK ha spiegato Lundi, dans les colonnes du quotidien régional Het Belang van Limburg, che les actions menées by Lidl étaient également liées à une charge de travail considérablement accrue, en raison de la mise en place d’un system de tarification à aggeggio. “Concretamente, ogni negozio riceve un budget per le ore di manodopera a seconda degli articoli che passano attraverso il processo di pagamento. Che si tratti di un pacchetto di gomme da masticare o di una TV, non importa. Pezzo per pezzo. Di conseguenza, i minimarket perdono terreno a 100 ore di dipendenti aventi diritto alla settimana.” , ma per i grandi negozi Lidl, questo numero può salire a più di 300 ore, il che rende la situazione insostenibile.” La sindacalista Carine Meuwis condanna.