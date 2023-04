I clienti Colruyt sono rimasti sorpresi nel vedere una nota esposta sugli scaffali dei negozi!

Nel bel mezzo della crisi del coronavirus, molti belgi si sono precipitati nei supermercati per fare scorta di carta igienica, farina, zucchero o persino pasta. Scaffali vuoti, i negozi hanno dovuto imporre un limite di acquisto ai propri clienti. Rebelote questo mese di aprile 2023. Infatti, i clienti Colruyt sono rimasti sorpresi nel vedere una nota esposta sugli scaffali.



“Massimo 10 pezzi per cliente. Quindi ce n’è per tutti”, riescono a leggere l’insegna nei negozi? la ragione? Alcuni acquirenti approfittano dei prezzi più bassi di alcuni prodotti per acquistare grandi quantità, sia per lo stoccaggio che per la rivendita.