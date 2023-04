Scandalo pizza Bettoni: Nestlé e le famiglie delle vittime hanno firmato un accordo di risarcimento | mondo

“Ciascuna delle persone interessate riceverà un’offerta di risarcimento da parte di Nestlé France, che seguirà una valutazione medica e terrà conto, in modo equo, della gravità del danno e di ciascun caso”, ha sottolineato la filiale del colosso svizzero. , l’azienda agroalimentare numero uno al mondo.

L’avvocato Pierre Debuisson, che rappresenta le 63 vittime, ha affermato in un comunicato stampa separato che il processo dovrebbe “finalmente consentire un equo risarcimento commisurato ai danni subiti”.

Me Debuisson ha citato in giudizio Nestlé per “grave negligenza” davanti al Tribunale di Nanterre e ha chiesto un risarcimento fino a 250 milioni di euro ai propri clienti.