L’ultimo video di Meghan e Harry provoca “preoccupazione” tra i netizen.

persone e re

La commedia del duca e della duchessa del Sussex è stata criticata.

Questo si chiama dono di sé. Famiglia reale o no, Harry rimane molto orgoglioso degli Invictus Games, che sono stati fondati nel 2014 e sono dedicati ai veterani feriti o disabili. Con l’annuncio dell’evento multisportivo a Dusseldorf, in Germania, nel settembre 2023, Meghan e il Principe appaiono inaspettatamente e sottili.

occhiolino

I Sussex si sono organizzati in una raffinata clip in bianco e nero che è stata svelata il 30 novembre. Il duca di 37 anni partecipa a una partita di ping-pong con gli atleti prima di affrontare sua moglie nella scena finale di questa clip, che dura poco più di un minuto. Se la sequenza chiamata “House of Respect” è stata messa in scena per una buona ragione, non è stata unanime. Alcuni netizen lo hanno sentito “malessere” Era chiaro che la coppia rubava la scena ai soldati piuttosto che farli. Come promemoria, Meghan e Harry sono apparsi per la prima volta insieme agli Invictus Games di Toronto nel 2017.



La loro serie Netflix è stata rivelata

Giovedì 1 dicembre, mentre Kate e William erano fuori per il loro tour negli Stati Uniti, i Sussex hanno deciso di rilasciare il primo teaser per la loro tanto attesa (e spettrale) serie Netflix. “Nessuno vede cosa succede a porte chiuse. Ho fatto tutto il possibile per proteggere la mia famiglia”.spiega il principe. “Quando la posta in gioco è così alta, non avrebbe più senso ascoltare la nostra versione della storia?”, chiede poi Meghan Markle. suspense.