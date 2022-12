Luana sull’orlo: “Sono una senzatetto” | Televisione

“Sono una senzatetto. Senzatetto”, ha rivelato Luana durante un’apparizione su “TPMP People” sabato 19 novembre. L’ex candidata al reality, meglio conosciuta per aver vinto Loft Story nel 2001, è tornata nella sua precaria situazione finanziaria. Ha spiegato che attualmente vive con la madre, aggiungendo: “Non ho una casa dove ho la mia chiave e il mio cane mi sta aspettando. Non ho la macchina, né la casa, né l’appartamento”.

Poi il conduttore Matteo Delorme le ha chiesto come avesse potuto trovarsi in tale pericolo, quattro anni dopo aver venduto il suo appartamento, situato vicino alla Torre Eiffel a Parigi. Luana ha poi affermato di essere stata derubata e che i suoi soldi “sono andati da soli”. “Nessuno mi crederebbe, nessuno mi crederebbe, nemmeno la mia famiglia e i miei amici mi credevano, né mia madre. Ma siccome viviamo tanto insieme e siamo tanto legati, ho notato che è vero che appena Ho dei penny sul mio conto, spesso sono saltati fuori.

“Non biasimo nessuno”, ha spiegato, “sono in trattativa con le banche”. Luana sospetta che i truffatori abbiano violato le sue carte bancarie. Secondo lei, i suoi account sono stati violati più volte negli ultimi mesi, inclusi prelievi in ​​Lussemburgo, Los Angeles o Miami.

In una recente intervista con Public, Loana ha effettivamente chiarito di essere “assolutamente devastata”. “Come artista, è difficile! Non ci sono più molti concerti e spettacoli di intrattenimento. Oggi sono su RSA. Faccio alcune dediche su Vidoleo, ma quel guadagno mensile non è enorme. Non è facile tutti i giorni ”, ha detto alla rivista, aggiungendo che attualmente vive con sua madre. “Ma guadagna solo 90 euro a settimana e dovremo uscire di casa dopo la pausa invernale”.

Su Virgin Radio, Luana ha affermato di aver lottato con la malattia mentale per diversi anni. “Sono bipolare e ho tendenze schizofreniche”, ha detto. “Mi è stata diagnosticata molto tempo fa, ma ho negato, non ho preso le mie medicine. Mi rendo conto ora che questo è molto utile. Quindi, di fatto, sono già malato e considerato disabile”. E come promemoria, Luana è stata diverse volte in ospedale nell’ultimo anno, principalmente per curare la sua dipendenza.