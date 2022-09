Luce, legna, gas o gasolio: cosa scegliere per il riscaldamento quest’inverno?

Mentre i prezzi dell’energia e del gas sono in costante aumento, stiamo vedendo molte opinioni circolare sui social media sui metodi di riscaldamento più economici quest’inverno.

Tra questi, c’è chi sostiene che agli attuali prezzi del gas sarebbe meglio utilizzarlo Una stufa elettrica al posto di un radiatore collegato al gas o un bollitore elettrico al posto del riscaldamento dell’acqua (per cucinare, ad esempio). È davvero più economico? decodifica.

Riscaldamento elettrico costoso

Dovrei togliere la stufa elettrica per il riscaldamento quest’inverno per risparmiare denaro? no. I riscaldatori elettrici sono ad alta intensità energetica, motivo per cui non sono raccomandati.

La società energetica Wikipower afferma che il prezzo del riscaldamento elettrico è tre volte superiore al prezzo del riscaldamento a gas oa gasolio. Ciò nonostante la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sull’elettricità nel marzo 2022 e aumentata al 6%.

Diversa la situazione per una famiglia con pompa di calore e pannelli fotovoltaici: in quest’ultimo caso, specifica Wikipower, il riscaldamento elettrico può diventare più interessante, se la produzione è sufficiente a coprire i consumi.

stufa a legna

Con l’aumento dei prezzi dell’energia, Molti belgi ricorrono anche al riscaldamento a legna. Tuttavia, non tutti i legni sono uguali. Innanzitutto, esci dalla stufa a legna aperta: le sue particelle fini non fanno bene ai polmoni o all’ambiente e l’85% del calore viene disperso nel camino.

“Per essere efficienti, sani e rispettosi dell’ambiente, è necessario utilizzare un dispositivo con un’efficienza superiore all’80%”Spiega EcoConso. Cassette, tronchi e pellet sono più efficienti, a condizione che i tronchi siano asciutti, ha spiegato ai nostri microfoni Jonas Moormann, consulente climatico ed energetico di EcoConso.

Secondo Wikipower, pellet e legna da ardere rimangono i metodi di riscaldamento più utili.