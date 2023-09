Türkiye: 11.000 anni di carcere per il fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Thodex

Il fondatore dell’exchange di criptovalute Thodex, fuggito dalla Turchia con i beni dei suoi clienti, è stato condannato giovedì sera a 11.196 anni di carcere, hanno riferito i media turchi.

Lo stesso tribunale di Istanbul ha condannato alla stessa pena i due fratelli di Faruk Fatih Ozer, il principale imputato, secondo l’agenzia ufficiale turca Anatolia News Agency. Il fondatore della piattaforma Thodex, ricercato con Avviso Rosso dell’Interpol, è stato arrestato in Albania nell’agosto 2022, sedici mesi dopo essere fuggito dalla Turchia. È stato estradato in Turchia lo scorso aprile. Le autorità turche hanno accusato Faruk Fatih Ozer di essere fuggito con beni per un valore di due miliardi di dollari appartenenti a quasi 400.000 utenti.

La piattaforma ha sospeso le sue attività da un giorno all’altro dopo aver pubblicato un messaggio misterioso che indicava che erano necessari cinque giorni per elaborare un investimento esterno non specificato. Thodex aveva attuato un’importante campagna pubblicitaria per attirare gli investitori e aveva promesso espressamente di fornire ad alcuni di loro auto di lusso. La piattaforma offriva anche sconti incredibili su Dogecoin, una criptovaluta originariamente una parodia ma che da allora è esplosa a causa dell’interesse, tra gli altri, del miliardario Tesla e del capo degli X-X Elon Musk.