Le batterie per auto elettriche sono una soluzione ideale… in poche condizioni

Tuttavia, non c’è zero spreco. Possiamo riciclare, sì, ma fino a un certo punto. “Non so se ci sono molti casi documentati di presentazione, ma Nelle batterie al litio, il litio è sotto forma di ioni“E il Spiegato da Francesco Contino. “cAla significa questo Si sposta dall’anodo al catodo, O da un’estremità all’altra della batteria. Quando carichiamo o scarichiamo, proviamo a riempire gli ioni di litio nel materiale del catodo o dell’anodo. utilizza il litio Perché lui In grado di inserirsi tra le retiS di materiale. Ma Come mostratoche esso L’ingegnere elettrochimico Natalie Job, se carichi troppo la batteria, alla fine si deformerà come una borsa se la riempi troppo. lui è Merita poi Meglio scaricare un po’ ma non troppo e regolarmente la sua batteria cosa o cosa Da completamente carico.”

“Se torniamo al confronto, dopo un po’ non osiamo più usare una vecchia borsa per paura che si rompa. Stessa cosa con la batteria. Il riciclaggio è buono e abbiamo ottime capacità di riciclaggio in Belgio per le batterie macchina ! MMa dobbiamo stare attenti se non sappiamo cosa è successo SCome con la batteria nella sua prima vita. controÈ molto difficile stabilire le condizioni della batteria semplicemente osservandola o effettuando misurazioni”.