Cos'è il recupero ETH sulla blockchain di Ethereum?

Prima di discutere in cosa consiste il processo di staking, è necessario un breve promemoria sul processo di staking.. Lo staking di criptovaluta è una pratica che consente ai detentori di determinate criptovalute di ricevere premi partecipando alla convalida delle transazioni blockchain.

Questo metodo viene utilizzato nelle blockchain che utilizzano il meccanismo di consenso proof-of-stake (o prova di puntata). In effetti, gli utenti bloccano o “mettono in staking” una certa quantità della loro criptovaluta in modo da poter eseguire un nodo di convalida sulla blockchain. In cambio del loro contributo alla sicurezza e all’efficienza della rete, ricevono ricompense sotto forma di criptovalute aggiuntive.

Per coloro che non vogliono gestire il nodo o non possono soddisfare i requisiti, È anche possibile destinare le tue criptovalute ai contratti di altre persone E ottieni una parte delle ricompense ottenute da quest'ultimo.

Ad esempio, puntare ETH sulla blockchain di Ethereum ti consente di ottenere un interesse annuo di circa il 4% pagato in Ether.

Ora, il processo di recupero, come implementato dal protocollo EigenLayer sulla blockchain di Ethereum, è terminato. Consente agli utenti di riutilizzare token ETH o token liquidi già in staking (stETH, rETH, cbETH, ecc.) per garantire ulteriori servizi decentralizzati su Ethereumguadagnando ricompense aggiuntive.

Ciò fornisce una maggiore efficienza del capitale, Perché le parti interessate possono ottenere ricompense da più protocolli con lo stesso capitale investito.

Con il rollback, EigenLayer mira a risolvere diversi importanti problemi relativi a Ethereum. In particolare, consente alle applicazioni e ai servizi middleware di proteggersi senza dover sviluppare propri costosi modelli di fiducia.

Pertanto, EigenLayer sfrutta la riallocazione per fornire maggiore sicurezza a questi protocolli consentendo loro di sfruttare la sicurezza del livello base di Ethereum.

Al momento in cui scrivo (gennaio 2023), EigenLayer è l'unico restauratore su Ethereum. Sono stati i team EigenLayer, in particolare EigenLabs, a fornire il meccanismo di riallocazione.

Pertanto, il meccanismo di rideposito dei depositi di EigenLayer funziona tramite una serie di contratti intelligenti che consentono agli utenti che hanno depositato ETH di riallocarli per migliorare la sicurezza di altre applicazioni costruite sulla rete Ethereum.

In pratica, EigenLayer funge da livello intermedio opzionale in cui gli utenti concedono diritti di esecuzione aggiuntivi al proprio ETH. Questo metodo consente di diffondere l'ETH ridistribuito ad altre applicazioni implementando al contempo condizioni di sharding per incoraggiare comportamenti onesti e scoraggiare azioni dannose. Pertanto, l'ETH rifornito può fornire servizi di verifica al di fuori dell'Ethereum stesso.

Pertanto, EigenLayer consente ai detentori di ETH di ripristinare i liquidi e ripristinare la detenzione originale.

I token di stoccaggio liquidi (LST) vengono depositati nei contratti intelligenti EigenLayer. Attualmente, il protocollo supporta i seguenti LST:

EigenLayer prevede di supportare altri token ipotecari liquidi in futuro.

Il rollback originale descrive il processo di impostazione di un validatore Ethereum personalizzato specifico per EigenLayer, chiamato EigenPod.

Il rollback su Ethereum presenta molti vantaggi. Permettere Migliore utilizzo del capitale consentendo agli stakeholder dell’ETH di ricevere premi aggiuntivi Da più protocolli che utilizzano lo stesso capitale.

Inoltre esso, Migliora la sicurezza dei nuovi protocolli fornendo loro l'accesso alla rete di convalida Ethereum. Questo approccio facilita l'innovazione riducendo anche le barriere finanziarie per gli sviluppatori che non hanno bisogno di gestire il proprio kit di strumenti di verifica.

Il ripristino può quindi migliorare l'efficienza complessiva della rete Ethereum migliorando l'utilizzo delle risorse disponibili.

Nonostante i notevoli vantaggi che comporta, Il rollback solleva preoccupazioni sul suo potenziale impatto sulla stabilità di Ethereum.

Il problema principale è l’aumento del rischio sistemico dovuto all’elevata leva finanziaria sulla blockchainPerché la ricostruzione consente di riutilizzare le criptovalute in staking su più protocolli. Pertanto, se il protocollo incontra una crisi o una vulnerabilità della sicurezza, potrebbe avere un effetto valanga e influenzare la stabilità complessiva dell’ecosistema Ethereum.

Un'altra grande preoccupazione della comunità nei confronti del restauro è Il rischio che i depositi delle parti interessate possano essere ridotti (ridotti) se violano le regole di un altro protocollo. Questo rischio di downgrade, nel caso in cui un evento coinvolga un gran numero di stakeholder, potrebbe avere implicazioni gravi e diffuse per Ethereum nel suo insieme.

👉 Cos'è il trituratore? Comprendi questo meccanismo usando l'esempio della blockchain di Ethereum

Anche, Il rideposito rappresenta il rischio di centralizzazione dello staking. I validatori che offrono servizi di rideposito possono offrire APR più elevati rispetto ad altri, il che può incoraggiare più utenti a delegare loro i propri token. Di conseguenza, un gruppo di validatori potrebbe finire per controllare una parte significativa di Ethereum (ETH), Ciò potrebbe portare alla centralizzazione e potrebbe danneggiare la neutralità e l’equità della rete Ethereum.

Inoltre, Vitalik Buterincofondatore di Ethereum, Hanno espresso preoccupazione per l’impatto di sovraccarico che modelli di reinstallazione complessi e mal progettati potrebbero avere sulla rete. Anche Justin Drake, ricercatore della Ethereum Foundation, ha sottolineato la necessità di trattare con cautela il recupero dei depositi, a causa dei rischi sistemici che può causare.

Fonte immagine: Specchio di Albert Lane

