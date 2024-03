L'Anderlecht è felice di iniziare le qualificazioni in casa: “La cosa migliore? Kortrijk potrebbe non giocare nelle qualificazioni 1!

Mentre Union e Club Bruges, tra gli altri, non erano presenti nei nuovi uffici della Pro League a Diegem, l'Anderlecht era rappresentato da tutti i grandi nomi: il presidente Wouter Vandenhout, il CEO dello Sport Jesper Friedberg, il CEO delle Organizzazioni Non Sportive Kenneth Bornau, e Thibaut Dosche. Responsabile del dipartimento legale del club. Fu Friedberg a parlare. “La cosa migliore di questo calendario? Il Kortrijk non giocherà le qualificazioni 1. La cosa più grave è che questa sconfitta dovrebbe servire da campanello d'allarme.

Ecco il calendario delle qualificazioni 2024: Anderlecht, Union, Standard e il duello da paura tra RWDM e Charleroi

Giocare la prima partita in casa contro l'Anversa non è una brutta cosa per l'Anderlecht. Friedberg:E' vero che è bello aprire con una partita casalinga, ma non dimentichiamo che l'Anversa è il campione in carica.

All'Anderlecht, vogliamo soprattutto che il divario di tre punti con l'Al-Ittihad (che in realtà sono quattro, considerando che l'Al-Ittihad sarà campione in caso di pareggio) non si allarghi dopo le qualificazioni della terza giornata, quando l'Al -Arriva Ittihad. Al Parco Astrid. “Questo ci permetterà di mantenere la pressione sull'Unione. Firmo a piene mani uno scenario in cui dovrò aspettare fino al decimo giorno per superarla.

Tuttavia, abbiamo l'impressione che il titolo sia più un'ossessione per l'Etihad che per l'Anderlecht. La federazione dice francamente che vuole il titolo e nient'altro. Friedberg:Questo è normale, perché sono in testa da molto tempo. Ma lo vogliamo tanto quanto vogliamo il sindacato. Siamo molto affamati. L'obiettivo prima della stagione era top 4, ma al momento i siti di scommesse ci danno il 20-25% di possibilità di diventare campioni. L’Unione ci precede di qualche anno in termini di continuità. Ma torniamo molto rapidamente.

Poi c'è il discorso della partita a porte chiuse. A causa dell'invito dello Sporting, la partita contro l'Anversa si giocherà in presenza. Se il rigore dovesse essere confermato, lo Sporting rischia di giocare l'ottava partita (contro il Genk) o la nona (contro il Club Brugge) senza pubblico. Se si trattasse di una partita per il titolo, il Belgio sarebbe lo zimbello d'Europa. Friedberg:“Sarebbe un peccato per il calcio belga”.