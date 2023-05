Due residenti dell’Anderlecht hanno la maggiore capitalizzazione di mercato nel campionato professionistico! – Tutto il calcio

Secondo gli studi condotti dal CIES, Yari Verschaeren e Zeno Debast sono i due giocatori con la più alta capitalizzazione di mercato nella Jupiler Pro League.

Come durante ogni finestra di mercato estiva, i club belgi dovranno lottare duramente per non perdere i loro più grandi talenti e cercheranno di aumentare i controlli per i loro giocatori più ambiti. Zeno Debast, Noa Lang, Victor Boniface o anche Emmanuel Gift Orban, Bart Verbruggen e Joseph Paintsil, la Pro League vedrà probabilmente la partenza di molti grandi talenti nelle prossime settimane.

Come era prima di ogni finestra di mercato, l’Osservatorio Calcio CIES Ha studiato i valori di mercato di giocatori di vari campionati europei. I risultati possono essere condivisi con il sito trasferimento di mercato Per stimare il valore reale del giocatore.

Perché è vero che il CIES ci offre un piano piuttosto sorprendente per i quindici maggiori titoli del nostro torneo. Ad esempio, ci sono due Anderlechtois in testa, Zeno Debast e… Yari Verschaeren, che potrebbero portare alla RSCA più di 20 milioni di euro. Il giovane Mauves è stato legato a Brugeois, Noa Lang.

Era occupato esclusivamente da giocatori di Genk, Bruges e Anderlecht con l’eccezione di Victor Boniface, e questa top 15 curiosamente non include Emmanuel Gift Orban, Bart Verbruggen, Mike Trésor e nemmeno Adem Zorgane.