Lotto ha offerto a Philip Gilbert di diventare team manager: “Ottima offerta, ma non mi sento pronto”

Filippo Gilbert È un giovanissimo pensionato, e non ha nemmeno ufficialmente (e soprattutto simbolicamente) appeso la bici a una vite ha già ricevuto una nuova offerta di lavoro. La sua squadra attuale, Lotto-Soudal, gli ha offerto un lavoro da manager. Per mettere fine alle tante voci sulla sua riqualificazione, il belga ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione.

Lotto è già alla ricerca di un manager e ha già contattato Filippo, come confermato in un video pubblicato sul suo account Youtube. “Sono stato contattato più di un anno fa per questa posizione. E più recentemente attraverso i media. È sicuramente un grande spettacolo, ma non mi sento pronto ad assumere quel ruolo di direttore generale di una squadra di ciclismo perché richiede molto lavoro e richiede anche molta esperienza e senno di poi. Dopo 20 anni di ciclismo, anche se ho esperienza in questo piccolo ambiente complesso, mi sembrava comunque complicato.. “

Spiega il suo punto:Il direttore generale non gestisce solo la prima squadra, ma anche le giovanili. Questi sono molti lavori, non dovrebbero essere meno di cento. Non mi sento pronto.“

Sembra che il corridore debba fare un passo indietro e riposarsi:”Nella vita mi piace fare le cose bene. Potrebbe essere un ruolo che assumerò in seguito, quando avrò l’esperienza necessaria e avrò anche una prospettiva. Ho sempre bisogno di vivere con uno scopo nella vita, ma forse non così impegnativo e faticoso come questo. […] Voglio calmarmi un po’ e godermi qualche mese di questa nuova vita. Al momento è tutto nuovo, completamente nuovo, va tutto bene. Ora dobbiamo trovare l’equilibrio. Queste sono cose per cui gli atleti professionisti, in particolare i ciclisti, non sono preparati. È una lacuna nei nostri sport. Ho la fortuna di essere ben circondato. […] Vi terrò aggiornati sulle mie nuove sfide, perché ce ne saranno alcune. Ma il nuovo direttore della Lotto-Soudal non sarò io, anche se sono molto orgoglioso della proposta”.

Philip Gilbert è sicuro di riagganciare la sua bici sabato prossimo, dopo un benchmark con un arrivo al Kauberg a Valkenburg.