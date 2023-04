La classifica della Francia in UEFA è ora basata sull’AZ Alkmaar – Coppe dei Campioni

I club francesi fanno schifo da zero.

La qualificazione dell’AZ Alkmaar ai quarti di finale di Europa League dopo i rigori di giovedì sera contro l’Anderlecht (2-0, 4-1 rigori, 0-2) potrebbe essere di grande importanza per il calcio francese. Occupa ancora il quinto posto con 10.583 punti nell’indice UEFA, e la Francia vede l’Olanda correre a tutta velocità (8.600 punti) e l’eliminazione del Nizza contro l’FC Basel giovedì sera non ha aiutato le cose (1-2 punti, via 2-2).

Tuttavia, la situazione sarebbe potuta peggiorare se la Roma non avesse eliminato il Feyenoord Rotterdam di Jose Mourinho (4-1, andata 0-1) nel ritorno dei quarti di Europa League, sempre questo giovedì. Ma il vantaggio francese è ancora debole e i Bataviani potrebbero passare in vantaggio a fine stagione se approfittassero dell’AZ Alkmaar, che affronterà il West Ham in semifinale di C4. Infatti, se il club dell’Olanda settentrionale, quarto in Eredivisie, vincesse il suo primo trofeo europeo a Praga il 7 giugno vincendo almeno due partite, la Francia scenderebbe al sesto posto in Europa. Tuttavia, mantenere il suo posto nel quintetto europeo alla fine di questa stagione consentirà alla Francia di inviare quattro club al nuovo formato della Champions League nel 2024-2025 (tre direttamente più uno tramite i turni preliminari).

Il destino della Francia è nelle mani di Alphonse Areola, e dovrebbe rassicurarci?

Il nulla e l’angoscia