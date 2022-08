Cosa giocare su Game Pass for Kids (e Kids at Heart)

Pubblicità

Non sai cosa giocare su Game Pass? Con così tanti giochi tra cui scegliere (letteralmente centinaia) in quasi tutti i generi, può essere difficile sapere da dove cominciare. Fortunatamente, ti abbiamo coperto con questi consigli di Game Pass per i bambini (e i bambini nel cuore). Questi sono alcuni dei migliori giochi su Game Pass che non sono adatti solo ai bambini, ma anche ai giochi che adoreranno. Immergiamoci.

Ben 10: Il viaggio della forza

I fan della serie TV animata apprezzeranno Ben 10: Power Trip di Outright Games. Lo stile visivo e l’umorismo dello show di Cartoon Network rimangono intatti qui e il gioco offre molti combattimenti, enigmi ed esplorazioni, tutti giocabili in cooperativa con un amico tramite lo schermo condiviso locale. Ci sono 12 forme aliene in cui il giocatore può trasformarsi.

Z Quest 2

In questo gioco di ruolo dei creatori di videogiochi di Double Fine Productions (responsabili di classici come Psychonauts e Broken Age), i giocatori controllano Wren e Reynold. Questi gemelli sono alla ricerca di impedire al malvagio dottor Orel White di rovinare Halloween per sempre, e per farlo avranno bisogno di raccogliere caramelle e costumi che garantiscano abilità speciali lungo il percorso in questo sequel della missione originale del 2010.

La mia amica Peppa Pig

Se non lo sai, questo gioco è basato sul cartone animato britannico Peppa Pig. Nel gioco puoi creare il tuo personaggio e creare la tua storia… Con l’aiuto della tua nuova amica Peppa Pig, ovviamente. Ci saranno anche tutti gli altri tuoi personaggi preferiti della serie per rendere ogni momento di gioco una nuova esperienza. Tuffati nelle pozzanghere fangose, aiuta papà maialino a trovare i suoi occhiali, segui le tracce degli animali nella giungla e molto altro in questa emozionante avventura.

slegare due

In questa avventura platform, giochi nei panni di una coppia di Yarny. Cosa sono gli Yarny, chiedi? Il filo è una piccola creatura fatta di fili. Questo sequel dell’originale Unravel aggiunge una dinamica completamente nuova al mix mettendoti al comando di due Yarny in una missione semplice ma orribile per inseguire la loro scintilla. Unravel Two ha vinto il gioco per famiglie dell’anno ai DICE Awards 2019.

collare

Allora, cosa ne pensi delle nostre scelte per i migliori giochi per bambini su Xbox Game Pass? Ci auguriamo che questo articolo ti aiuti a scoprire un nuovo preferito. Se non sei già abbonato a Game Pass, puoi farlo Registrati qui. Impara di più riguardo Domande frequenti su Xbox Game Pass. E assicurati di controllare i nostri altri articoli Cosa puoi giocare su Game Pass per ulteriori consigli su Game Pass.

