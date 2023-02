L’ora del pasto sarà una vera esperienza per i Red Devils guidati da Domenico Tedesco

Chi dice nuovo capo, dice nuove regole. L’arrivo di Domenico Tedesco alla guida della nazionale dei Red Devils porterà senza dubbio dei cambiamenti.

Domenico Tedesco è arrivato da poco alla guida dei Red Devils ma intende imporre tante regole e rispetto allo stesso tempo.

“La disciplina è importante per me”, ha detto il nuovo allenatore della nazionale di Het Laatste Nieuws. “Voglio che tutti si sentano bene nel gruppo ed è per questo che servono certe regole”.

Il tecnico italo-tedesco vorrebbe conoscere bene la presenza nel suo gruppo e che i giocatori possano sfruttare i momenti che li separano.

“Ricordo ancora un aneddoto su un club tedesco. Ricordo che arrivavano tutti in tempo per la cena. Ma dieci minuti dopo tutti i tavoli sono di nuovo vuoti. Nel sud Italia la gente inizia a pranzo a mezzogiorno e non lo fa. Vincono”. t,” disse Tedesco, ridendo. Finisce fino alle quattro.

Penso che sia importante per il gruppo godersi momenti come questo

“Non voglio dire che tutti dovrebbero sedersi a tavola per due ore. Ma penso che sia importante che il gruppo si goda momenti come questo”, ha aggiunto.

Tedesco si è addirittura “vantato” che in ogni club in cui andava “alla fine i giocatori prendevano il caffè o il tè dopo cena”.