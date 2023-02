La fiamma rossa non ha potuto competere con i campioni d’Europa dell’Inghilterra mercoledì sera nella terza e ultima partita dell’Arnold Clarke Cup, un torneo amichevole che l’incontro è stato praticamente equivalente a una finale. La nostra nazionale è scesa bruscamente 6-1, segnando con il loro unico tiro in porta nei minuti di recupero della partita.

L’inglese ha subito annunciato il colore in questo incontro con il suo primo tiro in porta al secondo minuto. Il primo obiettivo non ci ha messo molto a raggiungerlo. Lauren Giacomo Si intrufola con allarmante facilità nel rettangolo belga e fa perno nel rettangolo piccolo dove c’è una sfortunata deviazione da Julie Baseman preferito 1-0 Cloe Kelly (11 e).

Archi ha dominato e non riuscendo ad attraversare stabilmente metà campo, i Red Flames hanno provato a contenere gli attacchi inglesi. Ci erano riusciti per mezz’ora prima Lia Williamson Non trovare insetti al centro Lucia Bronzo (41).

Lo scenario non è cambiato nel secondo periodo con l’Inghilterra completamente in controllo e il Belgio totalmente impotente.

Sotto 3-0 al 50′ con un fallo Nicky Everard che goffamente ha rilasciato la palla e ha aperto la strada a Chloe Kelly.

Il portiere belga, Soulier d’Or, si è riscattato nella mezz’ora successiva con innumerevoli corse per evitare i ripetuti colpi inglesi.

Tuttavia, ha potuto fare poco nell’ultimo quarto d’ora quando gli inglesi hanno continuato a premere. Così facendo, i campioni d’Europa hanno segnato il 4-0 con un gol contro la sua squadra Julie Basemans (78′) prima del gol del 5-0 su deviazione ravvicinata di Lucia Bruns (89′). Elena Non Poi l’onore ha salvato i Flames con un gran tiro nell’oblò (90+1) prima che arrivasse un nuovo gol di Leah Williamson per il 6-1.

Incapaci di competere con il loro avversario serale, le truppeIves Cernell Ho scoperto che avevano ancora molta strada da fare per raggiungere le vette. Tuttavia, i Red Flames possono gioire per il raggiungimento della finale con vittorie su Italia e Corea del Sud.